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TIMETURK / GÜNDEM / Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Nevşehir'de kar tatili açıklaması

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Nevşehir'de kar tatili açıklaması

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Kar yağışlarının devam ettiği Nevşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Nevşehir Valiliği konuyla ilgili resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Peki ama yarın Nevşehir'de okullar var mı? Nevşehir'de hangi ilçelerde tatil olacak? İşte merak edilen Nevşehir kar tatili açıklaması...

1 Saat Önce
2022-01-18 21:12:38
Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba Nevşehir'de kar tatili açıklaması

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Kar yağışlarının devam ettiği Nevşehir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Nevşehir Valiliği konuyla ilgili resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Peki ama yarın Nevşehir'de okullar var mı? Nevşehir'de hangi ilçelerde tatil olacak? İşte merak edilen Nevşehir kar tatili açıklaması...

Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir Valiliği kar yağışlarının hayatı olumsuz etkilemesinin ardından bir duyuruda bulundu. 19 Ocak Çarşamba Nevşehir'de kar tatili açıklaması;

Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19/01/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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