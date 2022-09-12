Nevaf Bilek kimdir, aslen nereli? Nevaf Bilek tutuklandı mı? Nevaf Bilek ne demişti? Nevaf Bilek açıklaması ne?

Sosyal medyada gündem olan isim Nevaf Bilek hayatı araştırılıyor. Skandal sözleriyle tepki toplayan Nevaf Bilek hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Peki Nevaf Bilek tutuklandı mı? Nevaf Bilek gözaltına mı alındı? Nevaf Bilek ne dedi? Nevaf Bilek hangi partiden? İşte detaylar…

Skandal sözleriyle gündeme gelen Nevaf Bilek sosyal medya üzerinden tepkilerin hedefi oldu. Başsavcılık tarafından da soruşturma açıklaması yapılan Nevaf Bilek kimdir merak ediliyor. Nevaf Bilek ne demişti araştırması yapılıyor. Nevaf Bilek açıklaması ne? Nevaf Bilek hangi partili? Nevaf Bilek tutuklandı mı? İşte Nevaf Bilek'in söylediği sözler…

Nevaf Bilek kimdir, nereli?

Nevaf Bilek, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesidir. Daha önceden CHP Siirt İl Başkanlığı görevini yapmış olan Bilek, Siirtlidir.

Nevaf Bilek ne dedi? Nevaf Bilek açıklaması

CHP Diyarbakır Olağanüstü İl Kongresi'ne katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Barzani'nin yayın organı Rudaw'a röportaj verdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, verdiği röportajda, "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Grup Başkanvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilmesi açıklamalarının gündeme gelmesinden sonra Nevaf Bilek'in de açıklamaları yoğun tepkiye neden oldu.

Nevaf Bilek tutuklandı mı?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında terör soruşturması başlattı. Nevaf Bilek tutuklandı ile ilgili doğrulayıcı haber bulunmuyor.

Nevaf Bilek gözaltında mı?

Hakkında terör soruşturması başlatılan Nevaf Bilek gözaltında mı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Bilek'in gözaltına alınması bekleniyor.

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