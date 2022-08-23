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Nefes borusuna kaçan dönerle yaşamını yitirdi

Düzce'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler(68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-08-23 08:33:50
Nefes borusuna kaçan dönerle yaşamını yitirdi

Olay, saat 22.30 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı. Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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