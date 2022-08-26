Nedim Şener: FETÖ’de lağım patladı

FETÖ’nün mahrem imamlarından, Zaman gazetesinde yazarlık yapan ve FETÖ elebaşı adına taziye ilanlarını kaleme alan Süleyman Sargın’ın, kendisinden 23 yaş küçük örgüt üyesi N.K. isimli kadına yönelik baskı, tehdit, taciz ve tecavüz olayını yazdıktan sonra ortalık fena karıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ içerisindeki son gelişmeleri yazdı. Şener, ‘FETÖ'de lağım patladı' başlıklı yazısında, örgüt içerisindeki sapkın ilişkinlere dair isim vererek ayrıntılar paylaştı…

SARGIN'IN REZALETİ ÖRGÜTÜ SARSTI

Kamuoyuna yansıyanların, yaşananların çok azı olduğu; örgütün mahrem imamları ya da “abi, imam” denilen yöneticiler tarafından gerek yurtiçinde gerek yurtdışında kullanılan örgüt üyesi kadınlar tarafından bizzat ifşa ediliyor.

Aynı zamanda birbirlerinin ses ve görüntülerini kaydeden kadınlar, bunu çeşitli mecralarda farklı yollarla paylaşıyorlar.

Örgüt yönetimi ise olan bitene sessiz kalıyor. Son olayda şaşırtıcı olan, Süleyman Sargın'a örgütün sosyal medya hesaplarında sahip çıkılması oldu.

FETÖ'cü mahrem imam Sargın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, N.K. ile ilişkisini, Bosna'ya gidişini doğrularken, bunun evlenme amaçlı olduğunu iddia etti.

Oysa, Sargın'ın örgüt üyesi N.K. ile baskı ve tehdit ile ilişkiye girmesi eldeki kayıtlarla sabit.

15 Temmuz sonrası örgütün yöneticilerinin yurtdışına kaçması, yurtiçindeki örgüt yönetici ve üyeleri üzerindeki kontrolün zayıflaması hem parasal konularda hem de örgüt üyesi kadınlara yönelik istismarlarda önemli rol oynadı.

FETÖ ELEBAŞININ DOKTORU 7 KADINA TECAVÜZ ETTİ

FETÖ içinde kadınlara yönelik taciz ve tecavüz konusundaki iddialar FETÖ elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki çiftliğe kadar uzanıyor.

FETÖ yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi'nin yardımıyla Amerika'ya kaçan, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Haldun Çetinkaya'nın, “Hipnoz yardımıyla ağrıları gideriyorum” diyerek örgüt üyesi yedi kadına tecavüz ettiği, 30 kadına da muayene sırasında tacizde bulunduğu biliniyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra başta İsmail Büyükçelebi olmak üzere örgüt yöneticileri Haldun Çetinkaya'ya referans olmadıklarını ilan ettiler.

KHK'LI TOKMAK KHK'LI KADINLARDAN HAREM KURDU

Dumlupınar Üniversitesi'nin Simav Teknik Eğitim Fakültesi'nden makine öğretmeni olarak mezun olan Tokmak, 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edildi. Sivas Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ üyeliğinden hakkında soruşturma açıldı. Mustafa Dal isimli örgüt üyesi ifadesinde Tokmak'ın, “MEB imamı” olduğunu söyledi.

FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi Bylock yazışmalarında adı geçen Tokmak hakkında iki “kasten yaralama” davası bulunuyor. Ayrıca Sivas 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “Hakkı olmayan yere tecavüz etme” suçlamasıyla yargılaması devam ediyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tokmak, çiftçilik yaparak kendisi gibi KHK'lılara yardım yaptığı algısı oluşturdu. Oysa iddialara göre örgütün yurtdışından gönderdiği paralarla KHK ile ihraç edilen örgüt üyesi birçok kadınla cinsel ilişkiye girerek âdeta kendisine harem kurdu. Durumdan haberdar olan kadınlar da aralarında yaptıkları görüşmeleri kayda aldı. Bu kayıtların bir kısmını sosyal medyada yayınladılar. Tokmak, tarlasının kundaklandığını iddia ederek, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, FETÖ'cü firari Tuncay Opçin üzerinden, Asala terör örgütünü övmesiyle tanınan Natali Avazyan gibi isimlerin yardımıyla para topladı. Ancak Cemalettin Tokmak'ın örgüt üyesi KHK'lı kadınlarla girdiği ilişkilerin ortaya çıkmasından sonra, yardım toplanmasına aracılık ettiklerini söyleyip kadınlara yönelik fiilleri hakkında sessizliğe büründüler.

Tokmak, daha sonra kendisi hakkında şikâyetçi olan kadınları tehdit etmeye başladı. Bu konudaki ses kayıtları da internette yayınlandı. Konuşmasında kadınlara yönelik, “Kuran dersine gidiyorum diye çıkıp seks partilerine gidiyorlar” ifadesini kullanıyor.

GAYBUBET EVİNDE YASAK AŞK

FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Ümit Horzum isimli şahsın kaçırıldığı iddia edilmiş, özellikle HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından ortalık ayağa kaldırılmıştı. Yurtdışına kaçarken yakalanan Horzum'un arandığı sırada örgütün gaybubet evinde saklandığı ve bir başka örgüt üyesi ile evli olan örgüt üyesi bir kadınla ilişki yaşadığı fotoğraflarıyla kamuoyuna yansımıştı.

FETÖ ELEBAŞININ SAĞ KOLUNUN İLİŞKİSİ

Örgüt üyeleri arasında en çok tartışılan konulardan birisi de, FETÖ elebaşı Gülen'e en yakın isim olan Mustafa Özcan ile ilgili iddialar. FETÖ elebaşının ölümü sonrası yönetimi ele geçirmeye çalışan grupların içinde en güçlüsü olan ve örgütün parasının büyük bölümünü elinde tutan Özcan'ın, bir örgüt üyesi kadınla imam nikâhı kıydığı bizzat örgüte yakın sosyal medya hesaplarından “Mustafa Özcan ve saz ekibi, o şimdi evlendi keyif yapıyor, çocuklar çürüyor” diyerek duyuruldu.

Hürriyet .