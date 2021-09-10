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TIMETURK / GÜNDEM / Nedim Şener'den Ahmet Altan'a eleştiri

Nedim Şener'den Ahmet Altan'a eleştiri

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, hapisten çıktıktan sonra Yasemin Çongar’ın sorularını yanıtlayan yazar Ahmet Altan’ı topa tuttu. Şener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “FETÖ’nün TARAF isimli kumpas paçavrasının yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar’a konuşmuş.'

2 Saat Önce
2021-09-10 07:49:18
Nedim Şener'den Ahmet Altan'a eleştiri

Gazeteci-yazar Ahmet Altan, 4,5 yıl kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra ilk röportajını Yasemin Çongar'a verdi.

FETÖ'nün Ergenekon kumpasında hapis yatan gazeteci Nedim Şener, hem Ahmet Altan'ı hem de Yasemin Çongar'ı topa tuttu.

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HRANT DİNK CİNAYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Altan ve Çongar'ın Taraf gazetesinde Hrant Dink cinayetini kararttıklarını belirten Şener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“FETÖ'nün TARAF isimli kumpas paçavrasının yönetmeni Ahmet Altan, yardımcısı Yasemin Çongar'a konuşmuş.

FETÖ paçavrasında; Dink cinayetini nasıl kararttıklarını, buna rağmen nasıl Dink ödülü aldığını, FETÖ kumpasının medya operatörleri olduklarını da konuştular mı acaba…”

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“VATAN HAİNİ ALÇAKLAR”

Ardından bir paylaşım daha yapan Nedim Şener, “FETÖ'cüler dünyanın en aşağılık mahlukları, vatan haini alçaklardır” ifadelerini kullandı.

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“KUMPASLARIN BAŞ TETİKÇİSİ”

Daha sonra firari Emre Uslu'nun Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ı öven tweet'ini alıntılayan Şener, “Taraf isimli FETÖ paçavrasının yönetmeni Ahmet Altan yardımcısı Yasemin Çongar, kumpasların baş tetikçisi FETÖ'cü Emrullah Uslu… Kötülüklerinin unutulduğunu sanıyorlar” diye yazdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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