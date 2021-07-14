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TIMETURK / GÜNDEM / Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki

Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki

CHP'li Yurter Özcan'ın, “kişilik haklarına basın yoluyla aleni iftira ve hakaret” gerekçesiyle Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener hakkında açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sonuçlandı.

45 Dakika Önce
2021-07-14 17:39:00
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki

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CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, gazeteci Nedim Şener'e açtığı 'hakaret' davasını kazandı. Mahkemenin kararıyla Şener, Özcan'a 7 bin 500 lira tazminat ödeyecek.

CHP'li Özcan'ın, "kişilik haklarına basın yoluyla aleni iftira ve hakaret" gerekçesiyle Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener hakkında açtığı 50 bin liralık manevi tazminat davası Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme Nedim Şener'in, Yurter Özcan'a 7 bin 500 lira tazminat ödemesine hükmetti.

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"Öğrencilere burs olarak dağıtacağım"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Özcan, “Bana “şerefsiz CHP'li, FETÖ'cü” deme gafletinde bulunan Nedim Şener'e açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 7 bin 500 TL tazminata mahkum etti. Bu tazminatı memleketim Sivas - Gemerek'te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım” ifadelerini kullandı.

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Şener'den tepki: FETÖ'cülerin bile söylemediği yalanı söyledi

Tazminat ödemeye mahkum edilen Şener, ilgili kararı yapan Cumuriyet gazetesine yönelik cevabında Özcan'ın bir tivitini de ekleyerek Twitter sayfasında şu ifadeleri kullandı:

"Neden şok olsun

Hapisten çıkmak için ailemin Pensilvanya'ya gittiği ve bugüne kadar FETÖ'cülerin bile söylemediği bir yalanı CHP'nin Amerika temsilcisi… Yurter Özcan söylediği için “şerefsiz” dediğimden Türk yargısı onu değil de beni cezalandırıyor, helal olsun!"

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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