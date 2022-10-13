Neden bu hazımsızlık?

İki İhraç haberi: Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi topluluğuna yönelik açıkladığı kararları desteklediği için görevinden alındığını duyurdu. Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kumpas Der) Başkanı Ahmet Tatar, AK Parti'ye katılan eski teğmen ve Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin istifasını istedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevi Bektaşi topluluğuna yönelik açıkladığı kararları desteklediği için görevinden alındığını duyurdu. Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı Esma Ersin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduğunu ve reform niteliğindeki bu adımı desteklediğini kaydetti.

Alevi Bektaşi topluluğunun, Cumhuriyet tarihi boyunca edinemediği birçok hakka, atılan bu yeni adımlar vesilesiyle sahip olduğunu dile getiren Ersin, "Milli egemenliğimizin temel yapı taşlarından biri olan Alevi Bektaşi topluluğunun inanç önderleri, bu adımlar sayesinde resmi muhatap kabul edilmiştir. Şunun iyi bilinmesini isterim ki talep edilen hiçbir hak, kazanılmış hakları gölgede bırakmamalıdır. Bu bakış açısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararların, inanç özgürlüğü bağlamında önemli yaraları kapattığına ve türlü provokasyonların önüne geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Düşüncelerini bir televizyon programında dile getirdiği için mensubu olduğu Cem Vakfı tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığını vurgulayan Ersin, kendisine yapılan bilgilendirme yazısıyla, vakıf bünyesinde yürüttüğü görevlerinden alındığını belirtti. Düşüncelerini bir televizyon programında dile getirdiği için mensubu olduğu Cem Vakfı tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştığını vurgulayan Ersin, kendisine yapılan bilgilendirme yazısıyla, vakıf bünyesinde yürüttüğü görevlerinden alındığını belirtti.

ÇELEBİ'YE: GEREĞİNİ YAP İSTİFA ET!

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 2 gün önce AK Parti'ye katılmıştı. Çelebi, yaptığı açıklamada "Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kumpas Der) Başkanı Ahmet Tatar, AKP'ye katılan eski teğmen ve Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin istifasını istedi.

FETÖ kumpasında intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın abisi olan Ahmet Tatar, “Biz FETÖ kumpaslarına maruz kalanlardan oluşan bir derneğiz. Çelebi de FETÖ kumpası ile 41 ay hapiste kalmış birisi. Kumpasları organize eden ve uygulayanların ortaya çıkarılması için bir dönem bizimle birlikte mücadele etti. Ancak şu andaki tercihinden sonra bizim derneğimize ihtiyaç duymayacak. Dolayısıyla gereğini yapmalı” dedi.