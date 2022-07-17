Necmettin Batırel enflasyondan Özgür Demirtaş'ı sorumlu tuttu! Yanıt gecikmedi

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yazısında yüksek enflasyon sorumlusunun 'kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılar' olduğunu savundu. Demirtaş da, isim vermeden kendisine yüklenen Batırel'e yanıt verdi.

Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürürken, 2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel'den enflasyonla ilgili bir çıkış daha geldi.

Batırel, finans profesörü Özgür Demirtaş'a göndermede bulunduğu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun 1 numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır. Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor. Bu köşede Türk'ün Türk'ten başta dostu yoktur, kendi paranıza güvenin onu yıkmayın diye söylemekten dilimde tüy bitti. Dinletemedim. Bugün bankalarda hâlâ 138 milyar dolar tutuyorlar. Kurlar yükseldi, TL eridi. Peki kim kazandı? Türkiye düşmanları... Utanmadan hükûmete suç buluyorlar. Hâlbuki bu para TL olarak kalsaydı, bugün ne kur baskısı olacak, ne de fiyatlar tavana çıkacaktı. Yatırımlar patlayacak, cari açık ve enflasyonun yerinde yeller esecekti... Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hâlâ ahkâm kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim dostunu düşmanını bileceksin. Körle yatarsan şaşı kalkarsın."

DEMİRTAŞ'TAN YANIT

Özgür Demirtaş da Batırel'in ifadelerine yönelik Twitter'dan "Bir an şaka sandım. Vallahi demiş. Billahi demiş. Akıllarını yitirmeye başladılar" yanıtını verdi. .