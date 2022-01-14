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Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım
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Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, canlı yayında Özgür Demirtaş'a uyarılarda bulunarak, 'Siyasete girmemesi lazım' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-14 07:21:35
Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a tavsiye: Siyasete girmemesi lazım

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük'ün sorularını yanıtlayan Necmettin Batırel, canlı yayında yazar Özgür Demirtaş'a yönelik "Siyasete girmemesi lazım" diyerek uyarılarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz satarak dolara müdahalesinin yanlış olduğunu ve "Şakkadanak dolar satarım" sözlerine açıklık getiren Batırel, "Müdahalelere destek vermiyorum. 7 milyar dolara yazık oldu. Merkez Bankası istediği sonuçları elde edemedi. Döviz kuruna müdahale olağanüstü durumlarda, spekülatif hareketlerde yapılır. Özgür Demirtaş'la katıldığımız program sırasında spekülatif bir hareket vardı. Kısa sürede belli bir temeli olmayan bir yükseliş yaşanıyordu. Orada ben abartı olarak 'Şakkadanak' sözleriyle büyük bir müdahale yapılabileceğini söyledim, karşı taraf korksun diye. Ama o zaman mizansene edildi" dedi.

Cem Küçük'ün "Özgür Demirtaş ile aranız iyi mi?" sorusuna Batırel, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Demirtaş ile aramız iyi"

"Aramız iyi. Kötü olmasını gerektirecek bir durum yok. Özgür Bey, gayet medeni, kültürlü bir kişiliği var. Özgür Bey'in siyasi değerlendirmeler yapmaması lazım. Ekonomide uygulanan politikanın sorumluluğu siyasi otoriteye aittir. Siz bunu ekonomiyi eleştirerek, hükümeti kötülemiş oluyorsunuz. Ama ben buna pek izin verilmemesini, girilmemesi taraftarıyım. Bütün ekonomistlerin aslında bu şekilde davranması lazım. Bütün ekonomistler, öğrendikleri teorilerin hep aynı şekilde gerçekleşeceğini sanarak savunuyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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