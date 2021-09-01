“Ne düşündüğü, neyi planladığı belirsiz hastalıklı bir adam…”

ABD’de ve dünyada son günlerin en tartışmalı ismi haline gelen ABD Başkanı Joe Biden hakkında yazan Sabah yazarı Mehmet Barlas, “Biden hastalıklı bir adam görünümünde...” yorumunda bulundu

Barlas'ın “Biden'sız bir Amerika galiba mümkün değil” başlıklı bugünkü yazısından öne çıkan bazı satırlar;

Bir süper devlete hâkim olmak, dünya barışına ya da savaşına yön vermek, trilyonlarca doları nerede harcayacağını kararlaştırmak, hepsi Biden'a ait işlerdir.

Ve bu adam şu anda dünyanın en başarısız ve en beceriksiz insanı olarak görülmektedir.

Ve Biden, ne düşündüğü, neyi planladığı belli olmayan hastalıklı bir adam görünümünde.

Geçen gün öldürülen Amerikan askerleri için tören yapılırken Biden, belli ki canı sıkılmış halde etrafa belli etmeden saatine bakmaya çalışıyordu.

İki hafta önce bir basın toplantısının sonunda uyuyakaldı.

Daha önce de uçak merdivenlerinde düştüğü herkesin hatırında.

KOVİD-19'UN SONUCU

Demek ki dünyanın süper gücünün başında olmak, bir insanın örnek olmasına ya da kıskanılmasına sebep olmuyor.

Donald Trump gibi renkli bir kişiyi koltuğundan etmek, demek ki kişisel üstünlüklere bağlı bir şey değil.

Demek ki pandemi diye bildiğimiz salgın, sadece dünyanın düzenini değil siyaseti de altüst etti.

Sonuçta Trump'ı Biden değil, Kovid-19 yendi.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.