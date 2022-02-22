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TIMETURK / GÜNDEM / “NATO zayıflıyor, Putin sınavdan geçiyor”

“NATO zayıflıyor, Putin sınavdan geçiyor”

Ukrayna-Rusya krizine ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Mehmet Barlas, NATO’nun Rusya karşısında etkisiz kaldığına dikkat çekerken, Türkiye’nin ise çok önceden NATO’ya yabancılaştığını kaydetti

1 Saat Önce
2022-02-22 00:04:34
“NATO zayıflıyor, Putin sınavdan geçiyor”

Barlas'ın 'NATO zayıflıyor' başlıklı bugünkü yazısı;

Ukrayna-Rusya gerginliği giderek NATO içindeki zayıflıkları ortaya çıkaran bir duruma dönüştü. Örneğin şu anda Rusya bir savaşa girişse, İspanya'nın doğalgaz ihtiyacının %90'ı yok olur.

AVRUPA SAVAŞ İSTEMİYOR

Bizim açımızdan Ukrayna- Rusya gerginliğinin doğrudan ilgilendirdiği konu Karadeniz'deki durumdur. Rusya, anlaşmaları ihlal etmemek için Karadeniz'deki gücünü dikkatli kullanmakta ve arttırmamaktadır. Bütün uzmanlar, Amerika'nın bu gerginliği NATO'yu yeniden canlandırmak için körüklediğini düşünüyor. Zaten Avrupalı NATO ülkelerinin bütün kışkırtmalara rağmen Rusya'yla sıcak bir savaş istemedikleri ortadadır. Yaşanılanlar, Rusya-Çin dayanışmasını tırmandırmış ve dolayısıyla NATO dünyanın yarısına karşı görünen iyice etkisiz bir organizasyon haline dönüşmüştür.

TÜRKİYE, NATO'YA YABANCILAŞTI

Türkiye bu anlaşmazlığa ilişkin tutumunu sürekli açıkladı. Türkiye artık Amerika tarafından sağa sola savrulan bir ülke değil. Ayrıca Yunanistan'ın Amerika'dan aldığı destek ve Irak sınırlarında Amerika'nın PKK'ya verdiği destek Türkiye'yi NATO'ya yabancılaştırdı.

TEHLİKE OLSA ERDOĞAN GİTMEZDİ

Eğer ortada sahici bir savaş ihtimali olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün dört günlük Afrika gezisine çıkmazdı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli temas halinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın bu davranışı Ukrayna'da bir savaş olmayacağını adeta kanıtı gibi.

PUTİN SINAVDAN GEÇİYOR

Kısacası Amerika artık soğuk savaşın bittiğinin farkına varmalı ve Amerikan bloku diye Rusya'yı kuşatmaya bırakmalı. Bu açıdan Putin'in sabrı ve devlet adamlığı sürekli sınavdan geçiyor.

Sabah .

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