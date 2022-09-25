Nasuh İstanbuli'den Bomba gibi Single geliyor!

Başarılı iş adamı ve İnstagram fenomeni Nasuh İstanbuli iş hayatında ve sosyal medyada başarı üstüne başarı elde eden her yaptığıyla ses getiren ve her geçen gün İnstagram’da adeta rekora koşan İstanbuli, şimdide üç dilli Single çalışmalarına başladı

Çevresinden alınan bilgiye göre çok gizli bir şekilde çalışmalara başlayan Nasuh İstanbuli ser verip sır vermeyen bu çalışmayla adeta büyük bir çıkış yapacağı beklenen Single çalışması hızla devam ediyor.

Hazırlıkları devam eden parçanın herkese hitap edeceği ve özellikle uluslararası çapta büyük ses getireceği tahmin ediliyor.

Nasuh İstanbuli'nin Instagram hesabı; https://www.instagram.com/nasuhistanbuli/ bu adres üzerinden takip edebilirsiniz. .