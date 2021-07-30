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TIMETURK / GÜNDEM / ‘Nasıl gelirsin bu oltaya Haluk Hocam?’

‘Nasıl gelirsin bu oltaya Haluk Hocam?’

Sosyal medyada 'Ecem Güçlük' adlı bir hesap tarafından ortaya atılan ve yalan olduğu ortaya çıkan paylaşımlara yanlışlıkla destek verdiği için özür dileyen Sanatçı Haluk Levent’e seslenen Melih Altınok, ‘nasıl gelirsin bu oltaya Haluk Hocam?’ diye sordu

2 Saat Önce
2021-07-30 18:22:44
‘Nasıl gelirsin bu oltaya Haluk Hocam?’

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"3 yıl önce Sarıyer'de evimden işe giderken arabayla kaçırılıp 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. Mahkeme de bu kişileri serbest bıraktı. Bu ülkede yaşanmaz..."

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Özet geçtiğim bu olayla ilgili paylaşımlar internetin çeşitli platformlarında tam 35 milyon kez görüntülenmiş!

Peki, sırrını kamuoyuyla paylaşmaya karar veren "kahramanımız" kim? Profil fotoğrafı olarak ayna önünde yüzünü gizleyip boydan bir pozunu kullanan Ecem Güçlük'müş.

Günlerdir adıyla sanıyla gazetecisi, siyasetçisi, sanatçısı da seri halde olaya lanet okuyor, isyan ediyor.

Dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sırf bu konu için kameraların karşısındaydı.

İhbarlar üzerine Ecem Güçlük'ü her yerde aramaya başlamışlar. Tüm polis ve mahkeme kayıtları incelemeye alınmış. Böyle bir olaya rastlayamamışlar. Hatta MİT bile soruşturmaya dahil olmuş. Sonunda Ecem isimli hesabın sahibine ulaşmışlar. Karşılarına bir erkek çıkmış!

Kaynaklarım, Ezgi Mola adına tweet'ler atan parodi hesabın sahibinin de bu şahıs olduğunu söylüyorlar.

Buyurun buradan yakın!

Uydurma hikâyesiyle Türkiye'yi sokak ortasında kadınları kaçırmanın, tecavüz etmenin normal sayıldığı bir cangıl, bizleri de tecavüzcü gibi gösteren bu şahsın ne yapmaya çalıştığı açık...

Ya fantezilerini paylaşıp etkileşim alarak tatmin olan bir sapıkla karşı karşıyayız... Ya da organize gruplarla bağlantısı olan örgütlü bir trolle...

İyi de kim söylüyor diye bakmadan, doğrulama ihtiyacı bile duymadan bu iğrenç yalanın yayılmasına ortak olan milyonlarca "gerçek insanın" amacı ne?

Sadece Instagram'da like, Twitter'da tık mı?

İyi niyetlerinden, saflıklarından mı?

Tamam da aklı fazla gelip satan, sormadan yol gösteren bilinçli bireylerimize, aklı başında ünlülerimize, gazetecilerimize ne oluyor?

Dün Ecem için koşa koşa kampanya açan şarkıcı Haluk Levent, aldandığı ve aldattığı için herkesten özür diliyordu.

İşinde gücünde vatandaş gündemi takip etmek, her ayrıntıyı bilmek zorunda değil. Ortam da sazan avına müsait.

Ama Gülben Ergen'i falan geç de sen nasıl gelirsin bu oltaya Haluk Hocam? Daha yeni Elmalı davasında aynı yerinizden ısırılmadınız mı?

Bir bakışta erkek Ecem'i şak diye analiz etmeni beklerdim. Başına türban takıp "Müftü eşiyim" diye beyanatlar veren CHP'li il başkanının eşi gibi bir tip olabileceğinden hiç mi şüphelenmedin?

Yanılttın beni.

Yoksa yanılıyor muyum?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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