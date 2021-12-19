NASA’dan Tuz Gölü paylaşımı: Yıllar içindeki değişim!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kuraklıkla birlikte Tuz Gölü'nde yıllar içinde meydana gelen değişimini sosyal medyadan paylaştı.

Zaman zaman Türkiye'den görüntüler paylaşan NASA'nın objektifine bu kez Tuz Gölü takıldı. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, kurumakta olan gölün uydu fotoğraflarını paylaşarak su seviyesindeki azalmayı gözler önüne serdi.

NASA'nın Landsat uyduları tarafından çekilen ve gölün bazı yaz mevsimlerinde tamamen kuruduğuna dikkat çekilen paylaşımda göldeki suyun giderek azaldığı belirtildi.

FARKLI YILLARDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Twitter hesabından Tuz Gölü'nün 1988'den bu yana farklı yıllarda çekilen uydu görüntülerini paylaşan NASA, "Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz gölü şimdilerde su birikintisinden daha geniş bir alanı kaplıyor" ifadelerine yer verdi.

NASA, paylaşımında ayrıca Tuz Gölü'nün kuruma sürecini etraflıca anlatan bir linke de yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.