Nagehan Alçı: Türkiye toplumu hızla sekülerleşiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “İnanç; adalete, yargıya yansımasın istiyorlar, ortalığı ayağa kaldırıyorlar” açıklamasını değerlendiren HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin AK Parti döneminde hızla sekülerleştiğini öne sürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, “İnanç; adalete, yargıya yansımasın istiyorlar, ortalığı ayağa kaldırıyorlar” açıklaması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Erbaş'ın bu sözlerini köşesinde değerlendirdi. Alçı, Türkiye'nin AK Parti döneminde sekülerleştiğini iddia etti.

Nagehan Alçı'nın “Ali Erbaş neden böyle açıklamalar yapıyor? Esas sebep ne?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle;

“Üzülerek ifade etmeliyim ki Ali Erbaş görevini kutuplaştırıcı ve ayrımlaştırıcı bir dille ifa ediyor. Sayın Erbaş'ın bu noktada bir özeleştiri yapması gerekiyor.

Peki Erbaş neden 2021 Türkiye'sinde bu sert ve keskin açıklamaları yapıyor?

Bence burada psikolojik bir analiz yapmak gerekir. Tüm veriler ortada. Türkiye toplumu hızla sekülerleşiyor. AK Parti döneminin toplumu daha İslamileştireceğini ve “şeriat rejimi”ne gideceğimiz paranoyasını hep söyleyen laikçi kesim de bu noktada apaçık yanıldı.

Türkiye hiç olmadığı kadar sekülerleşmiş bir toplum oldu AK Parti döneminde. Bu 19 senede daha da sanayileştik, aşırı kentleşerek yüzde 90'ı metropollerde yaşayan bir toplum olduk.

Sekülerleşme ve diğer bir deyimle dinden uzaklaşma 2020'lerin sosyolojik realitesi. Bana göre Ali Erbaş'ın söyleminin radikalleşmesi ve genel olarak kimi İslamcı kesimlerin sertleşmesi bu sekülerleşme gerçeğini inkar etme ve de inkar etmek istedikleri bu hakikate karşı aşırı tepki vermekten kaynaklanıyor. Aslında hem baskıcı ve yasakçı laikçiler hem de radikal İslamcılar yanıldıklarını inkar ediyorlar. ''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.