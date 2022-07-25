Nagehan Alçı: Türkiye’de özgürlükçü-sosyalist bir alternatife ihtiyaç var

Gazeteci Nagehan Alçı, 'Ben bir liberal-demokratım ama emekçilerin bu kadar mağdur edildiği bugünkü Türkiye’de özgürlükçü-sosyalist bir alternatife ihtiyaç olduğuna kesinlikle inanıyorum' dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Türkiye sosyalist hareketinin önemli bir ismi" diye bahsettiği, bir dönem HDP listesinden milletvekilliği de yapmış olan eski ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras'ın Mahir Çayan ve arkadaşlarının İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u öldürmesini kınaması sonrası başlayan tartışmaları yorumladı .

"(...) Sadece Türk solunun değil evrensel anlamda solun da hala yüzleşemediği bir mesele şiddetperest Che olayı" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Maalesef Türkiye'de, benim de değer verdiğim en özgürlükçü solcularımız bile Guevara'nın kendi eserlerinde defalarca vurguladığı şiddet ve terör sevgisiyle hesaplaşmış değil.

Ne Ufuk Uras ne Oral Çalışlar ne Hayri Kozanoğlu ne Alper Taş ne Murat Belge ne Ahmet İnsel ne Ömer Laçiner ne Ümit Kıvanç ne Tanıl Bora ne de şimdilerde yeniden “Ben özgürlükçü sosyalistim” diyen gazeteci İsmail Saymaz gibi medyadaki sol isimler…

Hiçbiri Guevara'nın eserlerine ve yaptıklarına yansımış şiddet tutkusunu küçücük bir cümleyle bile tenkit etmediler.

Elbette bugünkü TİP'ten bahsetmiyorum. Onlar zaten bugün de Guevara ve Mahir Çayan tarzı şiddet ve terör yöntemlerini meşru görüyorlar. Mehmet Ali Aybar'ın TİP'inin özgürlükçü arayışları ile 2022'nin TİP'i arasında hiçbir ortaklık yok.

Rusya'da Jirinovski'nin Liberal Demokrat Partisi ne kadar liberal demokratsa Türkiye İşçi Partisi de o kadar işçilerin partisi.

Zaten o yüzden bu kadar ağır emek sömürüsünün olduğu bugünkü Türkiye'de sosyalist bir partiye ufacık bile olsa ilgi yok işçilerden, emekçilerden. Hakikaten inanılmaz bir şey bu.

Ben bir liberal-demokratım ama emekçileri bu kadar mağdur edildiği bugünkü Türkiye'de özgürlükçü-sosyalist bir alternatife ihtiyaç olduğuna kesinlikle inanıyorum.

Aşırı sağcılığın, ırkçı vandallığın, faşizmin her geçen gün daha popüler hale geldiği bir ülkede kesinlikle özgürlükçü-sol bir karşı kutba ihtiyaç var.

Guevara'nın katledilip cesedinin sergilenmesini tıpkı Mahir Çayanlara, Deniz Gezmişlere yapılan zulmü kınamak gibi kınamak gerekir.

Fakat aynı Guevara'nın aşağıda bire bir alıntıladığım korkunç ifadeleriyle de yüzleşmek ve bu hastalıktan da kurtulmak gerekmiyor mu özgürlükçü sol düşünce adına? (...)" .