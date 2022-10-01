Nagehan Alçı: 'TL hepimizi mahvetti, tarihe karışmasını istiyorum'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye-AB ilişkileriyle ile ilgili paylaşımında Euro'nun 'tek geçerli para olmasını' istediğini yazdı

Nagehan Alçı, twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ben Türkiye'nin daha uygar, daha özgür, daha demokratik, daha zengin bir ülke olmasının yolunu AB üyeliğinde ve Batı ile bütünleşme sürecinde görüyorum" diyerek TL hakkında 'hepimizi mahvetti' ifadesini kullandı.

"TL bizi mahvetti, tarihe karışmasını istiyorum"

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"AB'ye Türkiye'nin tam üye olması muhteşem bir hedef. Türkiye'de Euro'nun geçerli tek para birimi olmasını ve hepimizi mahveden TL'nin artık tarihe karışmasını istiyorum. Kıbrıs ve Ege adaları ihtilafının, 1915 ile Ermeni meselesi ve Kürt sorununun çözümü de AB tam üyeliğindedir.."