Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ arasındaki tartışma tam gaz sürüyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında İBB'de başlatılan 'terör teftişi' ile ilgili olarak başlayan atışma devam ediyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini eleştirdiği videosuna bugün yayınlanan yazısıyla yanıt verdi.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, nüfuzu kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal maddelerini içeren suç duyurusunu ben yapmadım. Devlet yaptı” diyen Alçı, Özdağ'ın Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan bir kuyumcuya kimlik sorması ile ilgili olarak , “Kendisini devlet otoritesi yerine koyup bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşına kameralar önünde kimlik ve ruhsat kontrolü yapması, bir yurttaşımızın vergi levhasını sorgulaması, o insanı afişe etmesi, hedef göstermesi bardağı taşırmış. Özdağ da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını bu olaylarla aştığını gayet iyi biliyor. Tedirginliği bu yüzden” dedi.

'GIK DİYEMİYORSUN KORKUDAN'

Alçı, Özdağ'a, “Ey Ümit Özdağ, tepki ve tavır koyacaksan senin hakkında bu suç duyurusunu hazırlayan ve işleme koyan devletin güvenlik ve istihbarat kurumlarına koy ama buna yüreğin ve cesaretin yok. Gık diyemiyorsun korkudan” diye seslendi.

Alçı devamında şunları kaydetti:

“Bunun yerine kendi halinde bir yazar olan bana iftiralarla taarruz etmek kolayına geliyor. Gerçek muktedirlere değil bir kadın yazara cinsiyetçi iftiralarla saldırmanın dayanılmaz hafifliği bu. Benim nefret ettiğim ama Özdağ'ın çok sevip kullandığı cinsiyetçi faşizan erkek jargonuyla sorayım: Kendisine suç duyurusunda bulunanlara gık diyemeyip bunun haberini yazdığım için bana iftira atmak mertlik mi, yiğitlik mi yoksa namertlik, ürkeklik ve korkaklık mı?”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında söylediği "partimizin simgelerini kullanarak çeteleşen gruplar" diyerek isim vermeden Özdağ'ı kastettiğini söyleyen Alçı, “Acaba Özdağ, benimle ilgili hazırladığı iftiralar içeren video gibi kendisini ve partisini açıkça suçlayan MHP lideri ile ilgili de video hazırlayabilecek mi? Tabii ki hayır… Yine korkacak ve asla öyle bir video hazırlamayacak. Sesini çıkaramayacak” diye yazdı.

'DAVALARI TEKER TEKER KAZANIYORUM'

Özdağ'ın “yalı” açıklamasına da tepki gösteren Alçı, bir yalısı olmadığı ifade ederek, “Olmayan yalı ve olmayan tweetler sebebiyle bana iftira atan herkese teker teker dava açıyorum ve kazanıyorum. Başka türlü bu iftiraların önüne geçmek mümkün değil. Normalde Özdağ'a da bu iftiralarından ötürü suç duyurusunda bulunur ve kazanırım ama zaten devlet çok daha önemli olan başka konularda kendisine 3 ayrı suçtan duyuruda bulunmuş. Bunun üstüne bir tekme de ben atmak istemiyorum. Ama bir daha bu iftirayı bilerek ve isteyerek atarsa davayı açarım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı önceki günkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı teftişle ilgili adı geçen DİYADER iddianamesini eleştirmiş; “Sanki bu iddianameyi Ümit Özdağ bizzat yazmış! İddianamenin bazı bölümlerinde Özdağ tarzı faşizan zihniyet adeta fışkırıyor”demişti. Özdağ ise sosyal medya hesabından bir yanıt videosu paylaşmış, “Benim iddianame yazmak gibi bir adetim yok. Fakat, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında Nagehan Alçı'nın ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın nasıl FETÖ tezgâhı iddianamelerin hazırlanmasına ve daha sonra savunulmasına katkı verdiklerini bütün Türkiye biliyor” demişti.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.