Nagehan Alçı ile Prof. Mehmet Ceyhan arasındaki polemik büyüyor

Nagehan Alçı’nın ‘bunak’ benzetmesi yaptığı Prof. Mehmet Ceyhan’ın ‘doktora görünmesi gerekli’ diye karşılık verdiği Alçı, bugünkü yazısında “Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence” ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile Prof. Mehmet Ceyhan arasında başlayan polemik büyüyor.

Nagehan Alçı'nın ‘bunak' benzetmesi yaptığı Ceyhan'ın ‘doktora görünmesi gerekli' diye karşılık verdiği Alçı, bugünkü yazısında “Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'nın ‘Benim esas meselem tüm okulların açılabilmesi…' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Benim Mehmet Ceyhan ile ilgili yazdığım iki yazıda da amacım okulları hep kapalı bırakmak isteyen lobinin en çok kullandığı hatta istismar ettiği olgu olan ‘Mehmet Ceyhan böyle diyor' argümanını onların elinden almaktı.

Yoksa son derece sempatik bir insan olarak da gördüğüm Mehmet Ceyhan ile hiçbir kişisel problemim olamaz. Kaç kez beraber yayına çıktık.

Fakat Mehmet Hoca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğini çok istediği halde kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığını söylemlerine yansıttıkça problem büyümeye başladı bence.

Gördüğüm kadarıyla zaten karamsar bir kişiliğe sahipken bu süreçte daha da karamsarlaştı ve insanların paranoyalarını iyice azdıran bir ruh haline büründü. Yoksa ben asla Ceyhan'ın kötü niyetle davrandığını düşünmüyorum.

Benimle ilgili söylediklerine de hiç kızmıyorum. O benimle ilgili ne kadar ağır sözler söylerse söylesin ben her zaman kendisine saygı duyacağım. Sevimli huysuzluğunu seviyorum da ayrıca. Bu mesele kişisel bir konu değil. Profesörler de bazen duygusallaşıp ergen çocuklar gibi davranabilirler. Okullar açılıyorsa ve artık Mehmet Ceyhan insanlarımıza paranoya aşılamayacaksa benim için mesele bitmiştir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.