Nagehan Alçı hakkında kritik karar

İstinaf Mahkemesi, köşe yazaraı Nagehan Alçı'nın asker eşlerinin soyunmasına yönelik attığı bir tweet nedeni ile açılan davada, yerel mahkemenin 'husumet yok' diyerek verdiği ret kararını kaldırdı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında tartışma yaratan bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.

Alçı, Twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesajda, “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun!” demişti.

FETÖ kumpasları Ergenekon ve Balyoz davalarının devam ettiği süreçte Alçı'nın paylaşımı tepki görmüştü. Kumpaslarda yargılananların eşleri yargı yoluna gitmişyi. Alçı'ya karşı dava açma yoluna giden kişilerden biri de eşi hava pilot yarbay olarak görev yapan Püren Ödemiş'di.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Ödemiş, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat talepli dava açtı. Ödemiş, Alçı'nın mesajının tüm asker eşlerini kapsadığını, asker eşi olması nedeni ile onuruna ve haysiyetine saldırıldığını öne sürdü.

MAHKEME: HUSUMET YOK

Davaya bakan mahkeme husumet yönünden ret kararı verdi. Karada özetle "Davalı bir topluluğu hedef aldı. Davanın, topluluk temsilcisi tarafından açılması gerekir. Davacının (Püren Ödemiş) 'taraf' sıfatı yok. Bu nedenle aktif husumet yönünden davanın reddi gerekir" denildi.

KARAR KALDIRILDI

Mahkemenin Eylül 2020 tarihli bu kararına Ödemiş'in avukatı Necip Şenel itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi baktı. Daire, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

İSTİNAF: DAVA AÇMA HAKKI VAR

Dairenin kararının gerekçesinde şu hüküm yer aldı: "Davacı (Püren Ödemiş) tüm asker eşleri adına değil kendi adına dava açmış. İhlal edildiği iddia edilen kişilik hakkı davacının kişilik hakkıdır. Bu durumda davacının taraf sıfatı bulunuyor. Taraf sıfatı olmadığı gerekçesi ile dava şartı yokluğunda ret edilmesi doğru olmamış."

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırıldı. Dosya, yargılamanın yeniden yapılması için mahkemesine gönderildi. .