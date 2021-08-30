Nagehan Alçı: En kısa sürede aşı mecburiyeti getirilmeli

Zorunlu PCR duyurusunun ardından medyadaki ‘aşı’ tartışması tırmanışını sürdürüyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, PCR zorunluluğu ile birlikte aşının da mecburi olması gerektiğini ileri sürdü

Alçı'nın ‘Okulların açılması, aşı mecburiyeti ve aşı karşıtı miting…' başlıklı yazısından bir bölüm;

Kimse kusura bakmasın ama aşı olmamak şayet evinizde oturacaksanız bir tercih olabilir ama toplumun genelini ilgilendiren bir konumda iseniz bir tercih olamaz. Bu bir mecburiyet olmalı.

Öğretmenlerin yüzde 70 kadarının iki doz, yüzde 85'inin de tek doz aşısı yapılmış. Geri kalanlara da şayet çalışmaya devam etmek istiyorlarsa aşı zorunluluğu getirmek durumundayız.

Mevcut durumda haftada iki PCR testi zorunlu. Tamam bu kulağa hoş geliyor ama diyelim ki o hafta yaptıramadı ya da sonucu getirmedi… Ne olacak? Okula alınacak mı, alınmayacak mı testsiz öğretmen? Alınmayacaksa onun dersindeki öğrenciler ne yapacak? Kısacası yaptırımlar net değil.

AŞI OLMAK İSTEMEYENE ÜCRETSİZ İZİN

Ben elbette aşı yaptırmak istemeyene saygı duyuyorum ancak bu bireysel tercih başkalarını ilgilendiren sonuçlar doğuruyorsa bireysel olmaktan çıkıyor.

Bence kısa süre içinde test zorunluluğu aşı mecburiyetine çevrilmeli. Bunu istemeyenlere de ücretsiz izin hakkı tanınmalı.

VELİLERE DE MECBURİYET

Sadece öğretmenler değil, işin veli boyutu da var. Sağlık Bakanlığının elinde kaç velinin aşılı olduğu, kaçının olmadığı bilgisi mevcut…

Çocuğu okulda olan tüm vatandaşlara da aynı şekilde aşı zorunluluğu getirilmesi gerekiyor.

Biliyorum bana kızacaklar olacak ama kim kızarsa kızsın ben mücadelemi sürdüreceğim.

Çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı için öğretmen ve velilerin aşılanması şart.

Bakın aksi takdirde okulları tam zamanlı açık tutmak mümkün olmayacak. Aynı kabus geri dönecek. Artık bu ülkenin masum yavrularının birilerinin keyfi istemediği için kaybedecek zamanları yok!

AŞI KARŞITI DEĞİL, AŞI KARARSIZLARI ÇOĞUNLUKTA

Cumartesi akşamı Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi sevgili Muharrem Sarıkaya okullar ve pandemi üzerine çok kapsamlı ve doyurucu bir yayın yaptı.

O yayında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz dikkat çekici bir ayrımı hatırlattı. Dedi ki, “Türkiye'de aşı karşıtları değil aşı kararsızları çoğunlukta.”

Serap Hoca'nın bu tespitine diğer uzman konuklar da katıldılar.

Kısacası aşı olmayanların yalnızca küçük bir kısmı Abdurrahman Dilipak-Soner Yalçın ekolü.

Bu arada öğrendiğime göre Dilipak aşı karşıtı miting düzenlemeyi düşünüyormuş. Biliyorsunuz aşı düşmanlığı furyasının liderliğini İslamcı cenahta Dilipak, Kemalist cenahta Soner Yalçın üstlenmiş durumda.

Ben 45 senedir kesintisiz köşe yazarı ve açık oturum yorumcusu olan ve bu bağlamda Türk medyasında sembol isimlerden gördüğüm -ama görüşlerine tamamen zıt olduğum- Dilipak'ın ifade özgürlüğüne saygı duyuyorum. Akit Medya'nın Dilipak'a açtığı geniş alanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama aşı düşmanı miting düzenlemek de çılgınlık değil mi Sayın Dilipak? Yani artık orada da durmak gerekmez mi? Böyle bir miting tertiplemek dopdolu bir sinema salonunun ortasında “Bomba var” diye bağırmaktan farksız. İnsanların hayatı ve can sağlığı söz konusu...

Neyse ki Prof. Yavuz'un dediği gibi aşı karşıtı değil aşı kararsızları yani aşıya ikna olmamışlar esas büyük grup.

Aşı kararsızlarının bu kadar büyük bir grup olmasında başından beri devamlı panik ve karamsarlık aşılayan, şimdi de “Aşılar, delta varyantının bulaşını azaltmıyor, okullarda online eğitim de devam etmelidir” diyerek yüz yüze eğitim kararını yine baltalamaya çalışan ve insanlara uluslararası bilimsel raporların sonuçları ile uyuşmayan tespitlerle korku salan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın da payı var. Sayın Ceyhan evrensel bilim kriterlerine ısrarla uymamaya devam ediyor. Bu bağlamda Dilipak'tan farkı yok Ceyhan'ın.

DEVLET "AŞI OLUN, SORUMLULUĞU BEN USTLENİYORUM" DERSE...

Bence devlet aşıya yönelik tercihi vatandaşa bırakan, fazla gevşek tavrı değiştirip, başta sağlık çalışanları olmak üzere öğretmen, polis, postacı gibi vatandaşla doğrudan muhatap olanlara aşı zorunluluğu getirip “Aşı olun, sorumluluğu ben üsleniyorum” derse tereddüt eden birçok vatandaş da ikna olacaktır.

Bu salgını bitirmenin bilimsel olarak kanıtlanmış tek yolu aşı olmak. “Tercih sizin” dendiği için birçok kişi sanki devlet ciddi bir yan etkiyi saklıyor diye düşünüyor.

Aşıların komplikasyonları ile ilgili yayınlanan bilimsel raporlar bu yönde bir sonuç olmadığını söylese de bence devletin bu ‘gevşek' yaklaşımı insanların şüphelerini körüklüyor.

Artık bu mesele keyfi olmaktan çıktı. Yarın öbür gün bir kapanma daha yaşanırsa çocuklar da, esnaf ayakta kalamaz.

Aşıyı sadece konserler, uçaklar, maçlar için zorunlu tutmak yetmez. Topluma karışan her yetişkin gruba kategori kategori aşı mecburiyeti getirilmesi şart. Yoksa birilerinin tercihi herkesin sonu olacak…

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.