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TIMETURK / GÜNDEM / Nagehan Alçı'dan Melih Bulu hakkında ilginç iddia

Nagehan Alçı'dan Melih Bulu hakkında ilginç iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Melih Bulu'nun gelişmeler sonrasında Türkiye'den ayrılmayı düşündüğünü iddia edildi. Nagehan Alçı, Bulu'nun moralinin bozuk olduğunu yazdı.

3 Saat Önce
2021-07-19 12:22:17
Nagehan Alçı'dan Melih Bulu hakkında ilginç iddia

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü “Melih Bulu'ya devlet başka bir görev mi verecek?” başlıklı yazısında görevden alınan Melih Bulu hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta göreve atandıktan sonra 15 Temmuz'da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Melih Bulu, görevden alındığına inanmamıştı. Resmi Gazete'deki kararı yalanlayan tweet atan Bulu, daha sonra görevden alındığını öğrenince yalanladığı tweetini silmişti.

Göreve getirilmesi kadar ve görevden alınması da gündem olan Melih Bulu'nun moralinin çok bozuk olduğu ve Türkiye'den ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. İddianın sahibi Nagehan Alçı bugünkü yazısında, Bulu için, “"Morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye'den ayrılmayı düşünüyormuş.” ifadesini kullandı.

“Melih Bulu görevden alındığı Perşembe gününden beri sırra kadem basmış durumda. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilen yok ama hakkında rivayet çok. Devlet tarafından korunduğundan, yeni bir görev verileceğine kadar iddialar muhtelif…” diye yazan Nagehan Alçı, şöyle devam etti:

“Ben size işin aslını söyleyeyim… Bulu'nun morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye'den ayrılmayı düşünüyormuş. Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunuyormuş. Büyük olasılıkla kökenlerinin dayandığı Makedonya'ya gidecek ve bir Makedon üniversitesinde ders verecekmiş. Yani Bulu'ya devlet tarafından verilen yeni bir görev söz konusu değil.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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