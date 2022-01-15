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TIMETURK / GÜNDEM / Nagehan Alçı'dan kekemelik eleştirilerine açıklama! Bakan o ifadeyi kullandı mı?

Nagehan Alçı'dan kekemelik eleştirilerine açıklama! Bakan o ifadeyi kullandı mı?

Nagehan Alçı, Mahmut Özer ile söyleşinde kekeme olanların elendiği ifadesinin kullanılmadığını belirtti.

1 Saat Önce
2022-01-15 12:09:03
Nagehan Alçı'dan kekemelik eleştirilerine açıklama! Bakan o ifadeyi kullandı mı?

Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve KPSS sözlü mülakat konusunda yapılan eleştirilere yanıt verirken, "kekeme" ifadesinin Bakan'ın tabiri olmadığını söyledi. Alçı, Bakan'ın cemaat yurdunda intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara hakkında ise yorum yapmak istememesi konusunda, sohbette bu konu geçmediğini, daha sonra basın müşavirliğine ilettiğini belirtti.

Alçı, Bakan Özer'le "röportaj değil sohbet yaptığını" söylerken, kayıt değil, notlar aldığını ifade etti.

"İki konuda kendisine haksızlık edilmesin" diyen Alçı, şöyle devam etti:

"Birincisi hepimizi yasa boğan Enes Kara'nın intiharı meselesi. Sohbetimizde bu konu geçmedi. Ben daha sonra basın müşavirliğine "Bakan Bey konu ile ilgili yorum yapmak ister mi?" diye sorunca bu konuyla röportajın gündeminden uzaklaşmayalım denildi. Yani Mahmut Özer Enes Kara ile ilgili konuşmadı.

İkincisi mülakatlardaki performans meselesi. Bakan Özer kağıt üzerindeki performansın her zaman sözlü performans ile örtüşemeyeceğini anlatmak için John Nash örneğini verdi. Kekemeliği ben sordum, bu tabir Bakan'dan çıkmadı.

Mahmut Özer tam olarak şöyle dedi: '…Öğretmenlik kritik bir meslektir. Öğretmenlik toplumun hassas olduğu bir meslek grubu. KPSS'de başarılı olması tek başına öğretmen olması için yeterli mi? Öğrencilere rol model olmalı, örnek teşkil etmeli. John Nash'i düşünün mesela. Deha ama öğretme kabiliyeti…. Olayın bir sürü pedagojik boyutu var…'"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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