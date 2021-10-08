Nagehan Alçı’dan “Kan akabilir” uyarısı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “Haziran 2023 seçimleri hiçbir şekilde kazan-kaybet seçimleri olamaz, kim kazanırsa kazansın. Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Yani bunun sorumlusu hepimiz oluruz” ifadelerini kullandı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı ​katıldı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Aydın'ın kendisine yönelttiği, başkanlık sistemini savunurken parlamenter sisteme dönüşü destekleyen açıklamalarına ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

‘BU SİSTEM TÜRKİYE'YE İYİ GELMEDİ'

Ali Çağatay'ın radyo programından önce de iki yazı yazdım. Orada iki yazımı neden yazdığımı anlatmaya çalıştım. Bana karşı birçok itham gelince onlarla ilgili bir yazı daha yazdım. Önemli olan sistemin doğru işlediği bir evreye gidilmesidir. ben zamanında doğru işleyen bir başkanlık sisteminin Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyledim. Hala da aynı yerdeyim.

Güçlerin erklerin birbirlerini dengelediği, güçlü bir meclis olsa güçler birbirini dengeleyebilse bu Türkiye'nin önünü açar. Mevcut sistemin şu an geldiğimiz noktada tıkandığını görüyoruz. Yargının ve meclisin güç kaybettiği bir tablo ile karşı karşıyayız. İktidarın yalnızca yüzde 50 artı 1 ile belirlendiği sistem Türkiye'ye iyi gelmedi. Bunu sokakta da görüyoruz. O kadar kutuplaştık ki kendi okul arkadaşlarımla bile bazı konuları konuşmamak için bir araya gelemiyoruz.

‘KAN AKABİLİR'

Haziran 2023 seçimleri hiçbir şekilde kazan-kaybet seçimleri olamaz, kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki ‘Muhalefet kazanacak, sen o yüzden dönüyorsun'. Bakın muhalefet ya da iktidar kazanması meselesi değil. Kim kazanırsa kazansın, bu seçimler, böyle bir kutuplaşma, bu kadar büyük bir tansiyonla, ve devletin bu kadar net güçlü, çekirdek bir şekilde mevcut durumda bir arada durmasıyla muhakkak kaybet-kaybet seçimidir. Hem kazanan için kaybet, hem kaybeden için kaybet. Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Yani bunun sorumlusu hepimiz oluruz. O yüzden ben hem muhalefet hem iktidara muhakkak bir orta yol bulup bir an önce, seçimlerden önce değişikliğe gitmek için uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum, bunun için hatta yalvarıyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.