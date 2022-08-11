Nagehan Alçı'dan Fazıl Say'a veryansın: 'Şuursuz, despot'

Habertürk yazarı Nahgehan Alçı, ünlü piyanist Fazıl Say hakkında eleştirilerini yazdı. Alçı, müzisyen Say’ı eleştirilere tahammülü olmayan ‘despot” biri olarak işaret etti

Gazeteci Alçı, 'şimdiye kadar bu hususta konuşmamasının sebebini' de yazdı. Alçı'nın bugünkü yazısından bazı bölümler;

“Son derece tipik bir despotik”

Daha önceki hiçbir sataşmasına cevap vermedim. Şuursuz ithamlarla muhatap olmak istemedim. Ama artık yeter! Bu konuyu yazmanın zamanı geldi…

Başarılı bir piyanist olmakla birlikte siyasi bilinci çok kısıtlı, sisteme muhalif gözüken ama sonuna kadar mevcut rejime faydalı Fazıl Say gerçeğini ifşa etmek şart oldu.

Say'ın iki nazik müzik eleştirmeni Serhan Bali ve Feyzi Erçin'e yönelik son derece kaba, tahammülsüz ve çirkin tavırları geçen ay sosyal medyada gündem oldu, görmüşsünüzdür.

O olayda Fazıl Say, nezaket dolu ufacık entelektüel eleştiriye bile toleransı olmayan, son derece tipik bir despotik Ortadoğu zihniyetine sahip olduğunu ispatladı.

Benim eşimin de amcası olan ve Say'ı bu ülkede hiç kimse tanımazken, 90'ların başında bile kendisine hep büyük destek vermiş, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde sık sık onu topluma anlatmış duayen müzik eleştirmeni Prof. Dr. Önder Kütahyalı da eğer hayatta olsaydı eminim Fazıl Say'ın kıymetli müzik eleştirmenlerini aşağılayan çirkin tavırlarını tenkit eden bir yazı yazardı. Ben bugüne kadar Say hakkında hiç olumsuz yazmadıysam biraz da merhum Önder Kütahyalı'nın hatırasına saygımdandır…

Fakat maalesef Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız Karadeniz seyahatinden beri kontrolsüz ve agresif tavırlarına devam ediyor. Beni bahane ederek sürekli İmamoğlu'na saldırıyor.

“Politik ve entelektüel açıdan şuursuz…”

Bir insan birbirilerine tamamen zıt siyasi ideolojiye sahip, neredeyse hiçbir ortak yanları olmayan Canan Kaftancıoğlu ve Ersan Şen'i nasıl aynı anda över?

Ersan Şen ne demişti hatırlamıyorum ama Şen ile büyük oranda aynı ideolojik çizgide olan Ümit Özdağ, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını desteklemişti. Şen de böyle demişse şaşırmam.

Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir.

“Erdoğan'ı övüyordu, şimdi ‘diktatör' diyor”

Alçı, yazısına Say'ın 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğünü ilgili fotoğrafla birlikte hatırlatırken, bugünse 'zalim diktatör' dediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Fakat Fazıl Say'ın tabiriyle bu dönem “20 senelik zulüm dönemi” ise 2018 ve 2019'da Fazıl Say'ın Recep Tayyip Erdoğan'ı övgülere boğduğu o görüntüler ne olacak?

2019 yılının Ocak ayında bile şimdi “zalim diktatör” dediği Tayyip Erdoğan'a Fazıl Say bu övgüleri düzerken bir yandan da nasıl muhalif oluyormuş? Olur mu böyle saçma şey?"