Nagehan Alçı’dan Fatih Altaylı'ya tepki: “Bir kadına kocası üzerinden vurmak normal mi?

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Fatih Altaylı ile birkaç gündür süren tartışmasında Altaylı'nın kendisine eşi Rasim Ozan Kütahyalı hatırlatmasına 'Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim’le ne alakası var?' diyerek sert tepki gösterdi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşe komşusu Fatih Altaylı'yla tartışması giderek büyüyor.

Altaylı ile Nagehan Alçı arasında Beyoğlu'ndaki Suriyeli ve Arap nüfusunun yoğunluğu üzerinden bir tartışma çıkmıştı. Alçı bugünkü yazısında, Altaylı'nın eşi Kütahyalı'nın 2017 yılında Beyaz TV'de canlı yayınlanan futbol programı sırasında Boşnaklara dair ifadesine gönderme yapmasına, şöyle tepki gösterdi:

"Bu ülkede bireye saygı olmadığı için hele kadınsanız cinsiyetçi zihinlerin gözünde varlığınız kocanız ya da babanızın varlığına indirgendiği için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Gerçi Beyoğlu ile ilgili tamamen iyi niyet ve davet içeren yazımdan sonra Fatih Altaylı'dan bir nebze nezaket beklerdim. O bakımdan şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bir kadına kocası üzerinden vurması normal mi? Olgun bir hareket mi? Beyoğlu üzerine yapılan bir tartışmanın Rasim'le ne alakası var?"

FETÖ yanıtı: En sert mücadelelerden birini de ben verdim,

bu konuda en önde bayrak taşıyan insanlardanım

Öte yandan Alçı, Altaylı'nın “Monopolit” başlıklı yazısındaki, “Bundan birkaç sene öncesine kadar bizim “Bunların amacı başka, bunlar tehlikeli, inanç özgürlüğü başka devlette örgütlenmek, yapılanmak başka” diyerek tehlikeye dikkat çektiğimiz zamanlarda Fetullah Gülen ve Cemaatine övgüler düzüyor, bizi yalan söylemekle, bizi abartmakla suçluyorlardı” sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Benim FETÖ hadisesine nasıl baktığım herkesin malumu. Ama bu yapının bir çete olduğunu tespit ettiğim 2013'ten itibaren Fetullahçı örgütle ekranlarda en sert mücadelelerden birini de ben verdim. Bu konuda en önde bayrak taşıyan insanlardan biriyim."

“Bazı insanların içinden ne kadar arasanız arayın iyi çıkmıyor"

“Ben ‘İnsanların içindeki iyiyi ararsan mutlaka bulursun' cümlesine inanılan bir ailede büyüdüm. Ama hakikat öyle değilmiş” diyen Altaylı, şöyle dedi:

“Yaşım 45'e varmak üzere. Son yıllarda üzülerek anlıyorum ki yanlış öğretmişler, sevgili anneciğim ve babacığım kendi saf dünyalarında hayal görmüşler. Bazı insanların içinden ne kadar arasanız arayın iyi çıkmıyor sevgili okurlarım…”

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