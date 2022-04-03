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Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya 'Taksim' eleştirisi
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Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya 'Taksim' eleştirisi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Fatih Altaylı'nın 'Gece olunca Türkçe artık geçerli bir lisan değil, Taksim Meydanı tamamen Arap dolu' ifadesini eleştirdi. Bu tasvirin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

2 Saat Önce
2022-04-03 16:19:47
Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya 'Taksim' eleştirisi

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, köşe komşusu Fatih Altaylı'nın "Gece olunca Türkçe artık geçerli bir lisan değil. Taksim Meydanı tamamen Arap dolu. Kalabalığın arasından bir an önce sıyrılıp işine gücüne ya da evine gitmeye çabalayan Türkler var ama meydana yayılıp, orada vakit geçirenlerin neredeyse tamamı Arapça konuşuyor" şeklindeki ifadesine 'tepki gösterdi.'

"Sevgili Altaylı buraları bir ‘Arap Diyarı' gibi resmetmiş. Öyle bile olsa bunu olumsuz bir ima ile ifade etmeye karşıyım öte yandan öyle değil, bu tasvir gerçeği yansıtmıyor" görüşünü dile getiren Alçı, şöyle devam etti:

"Bir de yeniden kendisinden şunu rica edeceğim: Devletin göç stratejisine ve politikasına karşı olunmasına büyük saygı duyuyorum. Eyvallah... Ama bunu yapmak ayrı, göçmenlere yönelik rencide edici dil kullanmak ayrı…

Evet Suriyelilerin ve ülkemize gezmeye gelen Arap turistlerin diğer yerlerde olduğu gibi İstiklal'de de ciddi bir görünürlüğü var. Özellikle Taksim Meydan'dan Galatasaray'a kadar Ortadoğulu turistlerin zevkine göre dizayn edilmiş vitrin ve büfeleri görmemek imkansız, öte yandan Batılı birçok mekan da aynı şekilde bu dönemde Beyoğlu'nda açıldı. Hem Ortadoğu kültürü hem Batı kültürü Beyoğlu'nda birbirini besliyor."

'HERHALDE BEYOĞLU TURU DİYE TALİMHANE'YLE YETİNDİ, MEYDANA KADAR GİDİP GERİ DÖNDÜ'

Kozmopolit bir dünya kenti olmanın böyle bir olduğunu, benzerinin New York'ta, Londra'da, Paris'te görüleceğini ileri süren Alçı, "Sevgili Altaylı herhalde Beyoğlu turu diye sadece Talimhane ile yetindi, Taksim Meydana kadar gelip geri döndü. Bir gün vakit ayırırsa kendisine güzel bir İstiklal turu attırıp, önce Cuistot'ta Belçika usulü midye üzerine de Asmalımescit'teki meşhur Meksika tatlıcısında Churro ısmarlamak isterim" ifadesini kullandı. .

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