Nagehan Alçı: Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın tutuklanmaları yanlış

28 Şubat döneminin generallerinden Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararının verilmesinin ardından 28 Şubat davasını değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ‘28 Şubat generallerinin hapse atılmasını doğru bulmuyorum’ dedi.

28 Şubat davasından öne çıkan iki isim olan Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın sağlık durumuna dikkat çeken Alçı, ilerleyen yaşları nedeniyle her iki ismin de cezaevine koyulmamasını savundu

Alçı'nın bugünkü yazısı;

Hemen hepsi 80 yaşını geçmiş, çok büyük sağlık sorunları bulunan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmuyorum.

28 Şubat'ın darbeci generalleriyle en çok mücadele etmiş yazarlardan biri olarak bu isimlerin, hayatlarının son döneminde cezaevine gönderilmelerinin ve muhtemelen de orada ölecek olmalarının Türkiye'ye hiçbir fayda sağlayacağını düşünmüyorum.

Evet… Bu paşalar eğer yakalama ve tutuklama kararının gereği yapılırsa çok muhtemel ki hapiste, hücrelerinde hastalıklarla boğuşup, büyük ıstıraplar çekerek vefat edecekler. Çok acı bir ölüm olacak onlar için.

Peki böyle bir durum Türkiye'ye yararlı mı olur yoksa bu ülkedeki nefret ortamını mı körükler?

Elbette ikincisi…

28 Şubat askeri darbesinin mağdurlarının da Türkiye'deki nefret ve kutuplaşma ortamının daha da azdırılmasını isteyeceklerine inanmıyorum.

Zaten gerek dindar gerekse Kürt kamuoyunda bu kararın coşkuyla karşılandığını görmedim. Bu gelişmeye 28 Şubat'ın mağduru iki ana kesim olan dindarlar ve Kürtler genel bir kayıtsızlıkla yaklaştılar.

Mesela o darbe döneminin önde gelen aktörlerinden Çetin Doğan 84 yaşında. Avukatının söylediğine göre ayakkabılarını kendi bağlayamıyor, yemeğini kendi yiyemiyor. Bu durumdaki bir insanın hücreye atılmasının bu ülkeye ne faydası olabilir?

Çevik Bir'in de yakınları aynı şekilde Bir'in biberonla beslenebildiğini ve çok zor ayakta durduğunu söylüyorlar. Hapse atılacak olan diğer 12 askerden de sağlıklı olan yok. Bu paşaların cezaevlerinde çürütülüp ölüme terk edilmeleri bu ülkeye ne sağlayacak?

Hem bu 14 generalin hem de 28 Şubat zihniyetindeki tüm darbeci generallerin benden pek hazzettiklerini söyleyemem. Açık konuşalım, en nefret ettikleri yazarlar sıralamasında herhalde beni bir tek Rasim geçebilir. Ama onların bana karşı duyguları benim onların hapiste çürütülme sürecine karşı çıkmamı engellemiyor. Doğru bulmuyorum tutuklanmalarını.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.