Nagehan Alçı: Bu kira düzenlemesi kavga çıkarır

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında yeni kira düzenlemesini eleştirdi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, kira artış oranına getirilen yüzde 25'lik zammı eleştirdi; “Evet kira zamları almış başını gidiyordu ancak temmuz itibarı ile böyle bir tavan artış uygulaması getirmek kira sözleşmesini haziranda, mayısta, nisanda yenilemiş olanlara büyük haksızlık değil mi?” diye sordu.

“Düşünsenize tesadüf bu ya, sizin kira sözleşmeniz bu ayın başı idi, yüzde 40 zam yaptınız, halbuki bir ay sonraya kalsa yüzde 25 artış olacaktı. Keza mayısta sözleşmelerini yenileyenler yüzde 33, nisanda yenileyenler yüzde 30 artırmak durumunda kaldılar. Bu insanlar isyan etmesin de ne yapsın?” diyen Alçı şunları kaydetti:

“Ev sahipleri zaten kiracılarını çıkarıp yeni fiyatlarla kiracı bulmaya çalışıyorlardı bundan sonra artık mevcut kiracısı ile devam etmek isteyen ev sahibi hiç kalmayacak… Kısacası kira artışına bir çözüm bulma çabası önemli ve kıymetli ama bu düzenleme adaletsizlik ve kaos getirecek bir düzenleme. Kavgalar ve mahkemelerin iş yükü iyice artacak.” .