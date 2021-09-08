Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, 'Gazeteci Nagehan Alçı acaba 28 Şubat’çı generallerden özür diler mi diye sormadan edemiyor insan. Eğer özür dilemezse ceza evlerine kapatılmış mahkum generaller çok üzülebilirler. Bizden söylemesi' dedi.

Bülent Orakoğlu'nun bugün Yeni Şafak Gazetesi'nde yayımlanan, "Nagehan Alçı 28 Şubat'çı generallerden özür dileyecek mi?" başlıklı makalesi şöyle:

Nagehan Alçı 28 Şubat Cuntası'nın beyin takımını oluşturan 14 general için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha cezaevinde ölümü bekleyen bu generaller için af yetkisini kullanmasını istirham ediyorum' diyerek af çağrısını yineledi. Alçı'ya göre ‘'Tayyip bey, kapısını çalan olmadığını söylüyor ama kapıyı da açık bırakıyor ifadesiyle başvuru olursa Sayın Başkan Erdoğan'ın af yetkisini kullanabileceği imasında bulunuyor.

Nagehan Alçı bu ısrarcı af çağrısını 1 Eylül'de kaleme almış. Oysa 28 Şubat Cuntasının şu anda lideri pozisyonunda olan Çetin Doğan 3 Eylül'de af tartışmalarına “Suçlu olan biz değiliz” diye tepki gösterdi.

Avukatı aracılığıyla düşüncelerini dile getiren E. Orgeneral Çetin Doğan şöyle dedi: “28 Şubat davasında suçlular var, ancak bu suçlular hiçbir zaman sanık olmadı. Davaya bakanlar, ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl Suçlulardır. Bu sebeple, özür dilemesi, af dilemesi gereken de onlardır. Bizler değiliz! Tüm bu süreç içinde biz sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz.”

Çetin Doğan'a göre kendileri 'sütten çıkmış ak kaşık' misali masum insanlar! Asıl suçlular ise 28 Şubat davasını başlatan devletin üst yöneticileri ve bu hukuksuz sürece destek olanlar müştekiler, davacılar tanıklar. Müşteki –tanık ve davacı olarak şahsım da bulunuyor. Ancak ben 28 Şubat Cuntası üst düzey askerlerini cambaz bak stratejisiyle dikkatleri bu yöne çekerken Türkiye'yi 380 Milyar dolar zarara uğratarak ‘ekonomik olarak diz çöktürmekten, yaklaşık 8 milyon insanı EMASYA komutanlıklarına illegal olarak fişletmelerinden, Milletimizin milli ve manevi değerlerini İrticai faaliyet olarak değerlendirip Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde Türkiye'nin 1'inci sırada iç tehdidi olarak kabul etmelerinden, Amerika ve İsrail'in çıkarlarına ters düşen REFAH-YOL iktidarını devirmelerinden suçlu olduklarını ve bu nedenle yargı organlarınca müebbet hapis cezasına çarptırıldıklarını düşünüyorum.

Bu nedenle Çetin Doğan ve avukatı Celal Ülgen'in bizden af ve özür dilensin iddiası tipik bir ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözüne kapak olacak cinsten bir yaklaşımdır.

Ancak Gazeteci Alçı köşe yazısının bir bölümünde Kendisinin Çevik Bir-Çetin Doğan zihniyetine karşı tüm gücüyle mücadele vermiş bir yazar olduğunu ifade ederek, onların 27 Mayıs öncesi Harbiye talebeliğinden başlayan ve sonu 28 Şubat ile neticelenen militarist-cuntacı anlayışlarının tamamen karşısında olduğunu herkesin bildiğini iddia etmiş. Bu ifadesiyle Gazeteci Alçı da Çetin Doğan'ın asıl suçlu olarak gördüğü kesim içine dahil olduğundan Nagehan Alçı acaba 28 Şubat'çı generallerden özür diler mi diye sormadan edemiyor insan. Eğer özür dilemezse ceza evlerine kapatılmış mahkum generaller çok üzülebilirler. Bizden söylemesi. Zira Milli Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy; “Yüzsüzdür insanoğlu, Kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan, Ondan koru kendini .”

Çetin Doğan, Çevik 1, İlhan Kılıç ve diğer 28 Şubat Cuntasının üst düzey asker sanıkları size tavsiyem mağdur ettiğiniz başörtülü kızlarımızdan yasadışı fişlediğiniz milyonlardan kısaca 28 Şubat Mağdurlarından ve Türk Milletinden özür dileyin.

28 ŞUBAT DAVASINDA YENİDEN YARGILANMA TALEBİ

İnfaz kararının ardından sanık avukatları yeniden yargılama yapılması için gerekli koşullar oluştuğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık, itirazları değerlendirmek için 28 Şubat davasını karara bağlayan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 1700 klasörden oluşan dosyayı istedi. Dosya'nın önümüzdeki günlerde mahkeme tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra Başsavcılık, itirazı yerinde görmesi halinde gereğinin yapılması için dosyayı Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine gönderecek. İtiraz yerinde bulunmazsa sanık avukatlarının talebi reddedilecek. Ceza dairesi, önceki kararında herhangi bir değişiklik yapmaması durumunda nihai karar için dosyayı Yargıtay Ceza Kurulu'na iletecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.