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Naci Görür'den Gemlik depremi sonrası çarpıcı uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür, dün Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası uyarılarda bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-07 11:57:03
Naci Görür'den Gemlik depremi sonrası çarpıcı uyarı!

Dün Gemlik Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

Görür, "Dün Kapaklı/Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası" dedi.

Görür, beklenen Marmara Depremi'ne ilişkin, beklentini kuzey kolunda olduğunu vurgulayarak, "Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

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