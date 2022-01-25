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TIMETURK / GÜNDEM / Müzisyen gencin katil zanlısı ev arkadaşı çıktı!

Müzisyen gencin katil zanlısı ev arkadaşı çıktı!

Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emin Çizgici'nin (25) cinayet zanlısı Şakir Kesici'nin (24) ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

15 Dakika Önce
2022-01-25 01:24:50
Müzisyen gencin katil zanlısı ev arkadaşı çıktı!

Olay, ilçenin 2'nci Gündoğan Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Emin Çizgici'nin evine gelen ve aralarında husumet bulunan Şakir Kesici, görüşmek istediğini belirterek apartmanın önüne gelmesini istedi. Çizgici, apartmandan çıktığı anda Şakir Kesici'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çizgici'nin feryatları üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken Şakir Kesici ise olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çizgici, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Şakir Kesici'nin Isparta'ya gitmek üzere Denizli ilçesine hareket ettiğini tespit etti. Haber verilmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla Şakir Kesici yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir'e gönderildi.

Çizgici'nin keman çaldığı ve Balıkesir'de bulunan bir kafe de sahne aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EV ARKADAŞI ÇIKTI

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Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emin Çizgici'nin (25) cinayet zanlısı Şakir Kesici'nin (24) ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Aralarında yaşanan husumet nedeniyle Çizgici'yi bıçaklayan Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi. Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri önlem aldı. Otobüsün garaja girmesiyle polis ekipleri, katil zanlısı Şakir Kesici'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Kesici, sorgulanmak üzere Balıkesir'e götürüldü. Kesici'nin şizofren hastası olduğu öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor. DHA .

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