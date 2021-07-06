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Müzekart'ın üstündeki görselin telif hakkı alınmamış mı?: Görsel bana ait

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi twitter hesabından paylaştığı 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların müzelere ücretsiz giriş yapabileceğini duyurduğu görseldeki Galata Kulesi fotoğrafı hakkında skandal bir gelişme yaşandı. Görselin telif hakkı alınmadan müzekart üzerinde kullanıldığı iddia edildi.

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06.07.2021 12:16:23
Müzekart'ın üstündeki görselin telif hakkı alınmamış mı?: Görsel bana ait

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğu bir tweet ile MüzeKart ile tüm müzelerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurmuştu. Paylaşılan duyuru birçok vatandaş tarafından beğeni ile karşılanırken, paylaşımın içindeki müzekart görselinin FluTV'nin kurucusu İlker Canikligil'e ait olduğu iddia edildi. İlker Canikligil, Bakanlığın paylaşımını alıntılayarak "Görsel bana ait :) Napim ben şimdi?" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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