Müzakerelerde ne konuşuldu? Ukrayna’dan açıklama

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul'da yapıldı. Rusya'nın geri çekilmesini talep eden Ukrayna, Türkiye'nin dahil olduğu 8 ülkenin garantör olmasını teklif etti. Rusya, Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki operasyonların azaltılacağını duyurdu.

Rus ve Ukrayna heyetleri 3 haftalık aradan sonra savaşı sona erdirmek için İstanbul'da yüz yüze buluştu. Ateşkesin şartları konuşuldu.

İstanbul'daki kritik toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Görüşmeler 30 dakikalık 4 tur şeklinde yapıldı.

Ukrayna tarafı, barış için Rusya askerlerinin derhal çekilmesini şart koştu.

Ukrayna'dan garantörlük teklifi

Bunun için Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkenin garantör olmasını talep etti. Rusya dışındaki Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi üyeleri ve Polonya'nın da garantörler arasında bulunmasını istedi.

Ukrayna Heyet Başkanı David Arakhamia, güvenlik konusunda garanti almak için elimizden geleni yapacağız diyerek hukuki taraftan garantilenmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın sunduğu yeni teklifte, askeri tarafsızlık, NATO'ya dahil olmama, ülkesinde yabancı asker konuşlandırmama ve nükleer silah bulundurmama hususları da yer aldı.

Rus heyetinden Vladimir Medinsky, bugün bazı maddelerde uzlaşma sağlandığına dikkati çekerek, "Bu süreçte Ukrayna'da güvenlik konusunda bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı biçimde çalışacaktır" dedi

Toplantı bitmeden sonuç geldi

Müzakerelerin ilk somut adımı da görüşmeler sürerken atıldı. Rus tarafı, İstanbul'da Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı aldığını duyurdu.

Rus heyetinden Aleksandr Formin, karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere için gerekli koşulları oluşturmak ve anlaşma hedefine ulaşmak amacıyla Kiev ve Çernihiv bölgesinde askeri operasyonların azaltılması kararı verildiğini açıkladı.

Ukrayna tarafı, Donbass ve Kırım konusundaki kararlılığını ise sürdürdü. Bu bölgelere ilişkin müzakerelerin devam etmesi istendi.

Ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine Rusya'nın karşı çıkmaması da şart koşuldu.

Podolyak: Sonuçlar liderler seviyesinde görüşme için yeterli

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, görüşmenin kolay olmadığını vurgulayarak "Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceliyor" dedi.

Podolyak, bugünkü görüşme sonuçlarının cumhurbaşkanları seviyesinde görüşme yapılması için yeterli olacağını söyledi.

Toplantının ardından, Rus tarafı yanıt vermek için süre istedi. Ukrayna'nın teklifinin Kremlin tarafından değerlendirilmesinin ardından önce Dışişleri Bakanları, ardından da liderler nezdinde bir görüşme yapılması bekleniyor.

TRTHaber .