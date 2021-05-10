Mustafa Şentop: İşgalci İsrail devlet terörü uyguluyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye başlattığı hava saldırısını kınadı. Şentop tepkisini, 'BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız' sözleriyle dile getirdi.
İsrail terörü tırmanmaya devam ediyor. Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını artıran İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlattı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, saldırıya tepkisi sosyal medya hesabından dile getirdi. "İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor" dedi.
Türkiye olarak tepkilerini her zaman dile getireceklerini ifade eden Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız" açıklamasını yaptı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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