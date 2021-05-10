Mustafa Şentop: İşgalci İsrail devlet terörü uyguluyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye başlattığı hava saldırısını kınadı. Şentop tepkisini, 'BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız' sözleriyle dile getirdi.