Mustafa Şen: Fahiş zamlar ve el yakan faturalar AK Parti'nin oylarını düşürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, özellikle elektrik faturaları başta olmak üzere doğalgaz, akaryakıt ve gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar ve el yakan faturaların ardından AK Parti’nin oy oranında düşüş meydana geldiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de konuk olduğu programda partisine ilişkin kendi yaptırdıkları anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Fahiş elektrik faturaları ve zamlar sonrası AK Parti'nin oylarının düştüğünü belirten Mustafa Şen, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faturalarla ilgili açıklayacağı kararlar sonrası oylarının tekrar yükseleceğini söyledi.

Mustafa Şen'in açıklamaları şöyle:

- Bir Teyo Pehlivan vardı ya. O derdi; 'bende yalan da yok hilaf da.' Ben Ak Parti'nin oy oranı neyse onu söylerim. Düştüyse düştü derim. Çıktıysa çıktı derim. Benim böyle bir huyum var. Şimdi bu dolar operasyonu, Türkiye bir karşı operasyon yaptı ve dolar düştü. AK Parti o sıralar yüzde 40'ın altındaydı. Yüzde 36, 37, 38 civarındaydı.

- Tek araştırma yapmıyorum. Her ay yapıyorum, karşılaştırıyorum. Doların 18 lira olduğu dönem 40'ın altındaydı, paketten sonra 40'ın üstüne çıktı. Bir süre orada devam etti.

- Sonra bu fiyatlarla, faturalarla, şunlarla, bunlarla tekrar geriye düştü. Önce 37 küsura düştü, şu an da 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor. Tek sayı demiyor olmamın sebebi bu. 3-4 araştırmaya bakıyorsunuz hepsi farklı diyor. O aralıkları söylüyorum."

'Düzenleme sonrası oylar artacaktır'

Vatandaşları sevindireceğini iddia ettiği yeni paketin ardından AK Parti'nin oy oranının da yükseleceğini belirten Şen, "Çalışmalar devam ediyor. Pazartesi günü Kabine toplanacak ve orada açıklanacak. Hazine Bakan'ımız ekonomik paketini açıklayacak. Bir kısım vatandaşın derdine derman olacak önlem paketi açıklanacak. Bu düzenleme sonrası AK Parti tekrar yükselme trendine girecektir. Hâlâ AK Parti birinci parti. İkinci partiyle arasındaki fark her zaman yüzde 10-15 arasında. Muhalefet kendini sorgulamalı" ifadelerini kullandı. .