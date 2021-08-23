Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, '15 Temmuz akşamı Mustafa Kemal'in Ankara'sı bombalanırken Kemal Bey neredeydi? Ankara'yı bombalayanların açtığı yoldan sıvışarak televizyondan olup biteni, Ankara'nın yerle bir edilmesini izlemiyor muydu? Darbecilere karşı sokağa mı çıktı, tankların önüne mi geçti?' dedi.

Kurtuluş Tayiz'in, “Peki, Mustafa Kemal'in Ankara'sı bombalanırken Kemal Bey neredeydi?" başlıklı makalesi şöyle:

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında muhalefet partileri ve siyasiler bol bol "bağımsızlık" temalı mesajlar paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından "100 yıl önce Mustafa Kemal'in Ankara'sı Viyana'da başlayan geri çekilmeyi Haymana ve Polatlı'da durdurdu. Son kale Ankara, sonsuza kadar bağımsızlığın başkenti olacak" dedi.

İyi ve güzel mesajlar, Allah razı olsun!

Fakat unutmayın; Mustafa Kemal'in Ankara'sını 100. yılına doğru FETÖ bombaladı. 15 Temmuz gecesi havalanan savaş uçakları, Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Mustafa Kemal'in de makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, FETÖ'nün havalandırdığı uçaklar bomba yağdırdı.

Sadece Ankara'da da değil, İstanbul'da da tankları, topları milletin üzerine sürdüler. Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde işgal durduruldu; Ankara'nın bağımsızlığına gölge düşürülmedi.

Daha fazla uzatmaya gerek var mı bilmiyorum; Sakarya Savaşı'nın 100. Yılından bahsedenlerin; Viyana'da başlayan geri çekilmenin Ankara'da durdurulmasının önemine değinenlerin bugün Ankara'yı bombalayan FETÖ'yle birlikte hareket etmesini nasıl değerlendireceğiz?

Gerçekten biraz samimiyet ve dürüstlük arıyorum; Mustafa Kemal'in Ankara'sını bombalayan FETÖ'yle işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin, Sakarya zaferinden, Viyana'dan başlayan çekilmenin Ankara'da durdurulmasının öneminden dem vurması büyük bir aldatmaca ve saptırma değilse, nedir?

CHP yönetimine bu iki yüzlü siyaset anlayışı hakimdir. Bağımsızlığımızın simgesi olan Ankara'yı da asıl bu iki yüzlü siyaset anlayışı tehdit etmektedir. Mustafa Kemal'in Ankara'sını bombalayanlarla iç içe geçen CHP, bugün sanki ülkemizin bağımsızlığının garantörüymüş gibi davranabiliyor. Oysa Kılıçdaroğlu CHP'si, Ankara'nın bağımsızlığını tehdit eden iki proje örgüt olan FETÖ ve PKK ile bugün ittifak halindedir. 15 Temmuz akşamı Mustafa Kemal'in Ankara'sı bombalanırken Kemal Bey neredeydi? Ankara'yı bombalayanların açtığı yoldan sıvışarak televizyondan olup biteni, Ankara'nın yerle bir edilmesini izlemiyor muydu? Darbecilere karşı sokağa mı çıktı, tankların önüne mi geçti? Ankara'nın bombalanmasına karşı ne yaptı? Bugünün CHP'si Sakarya Zaferi'nden, Kurtuluş Savaşı'ndan, bağımsızlığımızdan bahsedecek partilerin en sonunda geliyor. FETÖ'yle, HDP'yle koyun koyuna girip Sakarya Zaferi'nden bahsetmek büyük bir iki yüzlülüktür ve millet de artık bu gerçeği net bir şekilde görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.