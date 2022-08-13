Mustafa Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun cenaze merasimine birçok siyasi ismin yanı sıra hükümet kanadından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay aracılığıyla cenaze merasiminde yer alan aileye taziyelerini iletti.

Törende, Karahasanoğlu'nun oğulları İbrahim ve Ahmet Can Karahasanoğlu ile kardeşleri Nuri ve Ali İhsan Karahasanoğlu taziyeleri kabul etti.

İmam Osman Tuna Aka'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında dua okundu.

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mustafa Karahasanoğlu'nun bir ‘çınar' olduğunu söyledi.

‘DİMDİK YÜRÜDÜ'

Karahasanoğlu'nun Türk medyasının ve siyasetinin duayen isimlerinden biri olduğunu belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Bu dünyada bu yolu, bu yola giderken bu yolculuğu nasıl yaptığımız önemli. Biz hepimiz yürekten şahit olduk ki Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi ne vesayet rejimlerine boyun eğdi, ne dıştan gelen baskılara, ne de içten gelen baskılara boyun eğdi. Doğru bildiğini, doğru inandığını söyledi ve doğru bildiği şekilde de yaşadı ve sevdiğine de inşallah bu vesileyle bizlerin de şehadetiyle dimdik bu yolculuğa da çıkmış oldu."

Karahasanoğlu'nun, 1969'dan 1979'a Türkiye siyasetinin en karmaşık, en hareketli ve en şaşalı döneminde dimdik durduğunu dile getiren Oktay, Karahasanoğlu'nun sonrasında da yine aynı dik duruşu medyada gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dimdik yol yürüdüğünü, en zor zamanlarında bile onu yalnız bırakmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "başsağlığı" dileğini ileten Oktay, kendisinin çok arzu etmesine rağmen şehir dışı programları dolayısıyla cenaze namazına katılamadığını kaydetti.

''Bizim için bir değer, duayendi''

Nuri Karahasanoğlu da ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nun kendileri için bir değer, duayen olduğunu söyledi.

Ağabeyinin 50 yıllık gazetecilik hayatında, gazeteciliğin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini çalışanlara anlattığını aktaran Karahasanoğlu, "Her seferinde, 'Yapılacak haberin doğruluğunu teyit etmeden yayına vermeyin.' şeklinde ikazları olurdu. 'Tarafların görüşlerini alın.' şeklinde nasihatleri olurdu. Çünkü yanlış haberciliğe hiçbir zaman imza atmamızı istemezdi. 'Haberi doğrulatın, tarafların görüşlerini alın, o şekilde yayınlayın.' derdi. Tabii kendisi her şeyden önce cesaret timsali bir şahsiyetti." diye konuştu.

Nuri Karahasanoğlu, ağabeyinin özellikle 28 Şubat döneminde dik duruşunu hiç bozmadığına dikkati çekerek, onlarca kez gözaltına alınmasına, psikolojik işkencelere tabi tutulmasına rağmen durduğu noktadan asla taviz vermediğini söyledi.

Mustafa Karahasanoğlu'nun naaşı namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Karahasanoğlu'nun vefatı üzerine siyaset, medya, sivil toplum çevresinden ve sevenleri tarafından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Karahasanoğlu ailesi taziyeleri kabul etti.

Sosyal medyada öne çıkan bazı taziye mesajları:

Recep Tayyip Erdoğan:

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Mustafa Şentop:

Değerli dava, mücadele ve gönül adamı, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve Yeni Akit ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Devlet Bahçeli:

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatından duyduğum üzüntüyü bilhassa paylaşıyor, merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ayrıca muhterem ailesine, sevenlerine Akit Medya Grubu'na, sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Fuat Oktay:

Basın camiamızın duayen isimlerinden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı alî olsun.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş, Akit Mdy. Grb. İcra Krl.Bşk. Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı/sabrı cemil dilerim. Rabbim, merhameti/mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makamı âlî olsun, inşallah

Dr. Nureddin Nebati:

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı, mümtaz bir dava adamı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Değerli dostumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Akit camiasına sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.

İbrahim Kalın:

Bu gece Hakk'a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Dr. Fatih Erbakan:

Rahmeti Rahman'a kavuşan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İhsan Şenocak:

Müslümanlara karşı tevazusu, Allah ve Rasul düşmanlarına karşı ise vakarıyla anıtlaşan,gücün değil, Hakkın safında duran, Allah yolunda bedel ödemeyi şeref addeden AKİT MEDYA kurucusu mustakim Müslüman MUSTAFA Karahasanoğlu ağabeye Rabbim rahmet buyursun,makamı ali olsun.

Prof. Dr. Ali Erbaş:

Hak ve hakikat yolunda tüm ömrü mücadelelerle geçen Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beyefendinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Yusuf Kaplan:

Zor zamanların adamı Mustafa Karahasanoğlu Ağabey vefat etti. 28 Şubat cehenneminde ve sonrasında İslâm'a ve Müslümanlara saldırılara karşı dimdik durdu! Müslümanların ve mazlumların haklarını ve haysiyetlerini korumanın kalesi oldu. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

Serdar Arseven:

Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan Hoca ve Akit Medya Grubu Lideri Merhum Mustafa Karahasanoğlu Ağabey. Rabbimden her ikisine de rahmet diliyorum. Mekânları Cennet Olsun.

Zekeriya Yapıcıoğlu:

İnna lillahi we inna ileyhi raci'un. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Muhterem Mustafa Karahasanoğlu Dâr-ı Bekâ'ya göçmüş. Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin.

Kenan Kıran:

Medya dünyasının en önemli isimlerinden Mustafa Karahasanoğlu Hakkın rahmetine kavuştu. 28 Şubat darbesinde mazlumların yanında yer aldı. Ülkemizde uygulanan yasakların kalkmasında çok önemli katkısı vardır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun..

Fahrettin Altun:

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'na Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve Akit camiasına sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İHH:

Vakfımızın kuruluşundan beri en zor zamanlarda bile yanımızda olan, iyiliğin duyurulması için destek olan dava adamı Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz.

Numan Kurtulmuş:

Ömrünü hakikat mücadelesine adayan, Akit Medya Grubu kurucusu kıymetli ağabeyimiz Mustafa Karahasanoğlu'nu Rahmet-i Rahmân'a uğurladık. Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Dr. Fahrettin Koca:

Basın dünyasının etkili isimlerinden, gazeteci yazar Mustafa Karahasanoğlu yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Sibel Eraslan:

Mücadeleden asla yılmayan dava adamı, şeref sahibi, cesur, 28 Şubat günlerinde inançlı insanların kalesi halindeki AKİT gazetesinin kumandanı, aile dostumuz, değerli ağabeyimiz yazar, yayımcı, aksiyoner Mustafa Karahasanoğlu beyfendi Hakka yürüdü. Allah rahmet mağfiret eylesin.

Mehmet Göktaş:

İnnalillah ve innaileyhi raciun. İslami basının cesur mu cesur, yiğit adamı, bizlere her konuda yardımcı olan Müslümanların Mustafa Ağabeyisi Mustafa Karahasanoğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim rahmetiyle karşılasın, yiğitleriyle birlikte haşreylesin, Müslümanların başı sağolsun.

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