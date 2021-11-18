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TIMETURK / GÜNDEM / Mustafa İslamoğlu, Sezai Karakoç'la ilgili attığı tweeti gelen tepkiler üzerine sildi

Mustafa İslamoğlu, Sezai Karakoç'la ilgili attığı tweeti gelen tepkiler üzerine sildi

İlahiyatçı şair ve yazar Mustafa İslamoğlu, önceki gün vefat eden yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine sildi.

3 Saat Önce
2021-11-18 16:14:43
Mustafa İslamoğlu, Sezai Karakoç'la ilgili attığı tweeti gelen tepkiler üzerine sildi

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla kamuoyunda tepki çeken ilahiyatçı şair ve yazar Mustafa İslamoğlu, önceki gün vefat eden yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine sildi.

Mustafa İslamoğlu, Sezai Karakoç hakkında, Twitter'dan “Hızırla Kırık Saat geçireceğine Kur'an'la kırk saat geçirseydi” diye çok hayıflandım, amma ne çare!…" paylaşımında bulundu.

İslamoğlu, gelen tepkiler üzerine attığı tweeti silme zorunda kaldı ve Sezai Karakoç'u sevdiğine dair tweetler attı.

İşte İslamoğlu'nun tepkiler üzerine sildiği tweet:

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İslamoğlu'nun daha sonra Sezai Karakoç'u sevdiğine dair attığı tweetler:

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Ekran Resmi 2021-11-18 15.51.43

Ekran Resmi 2021-11-18 16.13.10

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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