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TIMETURK / GÜNDEM / Mustafa İslamoğlu'na tepki yağıyor

Mustafa İslamoğlu'na tepki yağıyor

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyen İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu'na sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.

3 Saat Önce
2022-02-18 14:09:30
Mustafa İslamoğlu'na tepki yağıyor

İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nun Alman DW Türkçe kanalında gazetci Nevşin Mengü'şe yaptığı konuşmada, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu söylemesine tepkiler giderek büyüyor. Aralarında Bakan, siyasetçi, gazeteci olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı İslamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa İslamoğlu'nun Ayasofya ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Ayasofya Camiye dönüştürüldü ve ibadete açıldı. Bu tarihi hakikate rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii'ni Ayasofya Müzesi olarak adlandırmaya devam ediyor. Belli ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi gözünde Ayasofya,camii değil hâlâ müzedir. İşte tipik CHP bu!" dedi.

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Ayasofya eski baş imamı ve yazar Mehmet Boynukalın da, "Resûlüllah (sa) tarafından fethi müjdelenen İstanbul'un sembolü Ayasofya'nın sadece Allah'ın adı anılan bir camiye çevrilmesini hazmedemeyen veya idrak edemeyenlere Allah hidayet versin, Kur'an'ı doğru anlamayı nasip etsin" dedi.

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Gazeteci Nedin Şener de, Mustafa İslamoğlu'nun açıklamasına tepki olarak yaptığı paylaşımda, “Zulüm 1453'te başladı” noktasına gidecek diye korkuyorum. Hac Suresi'nde mabetlerin yıkılmasından ve Allah'ın korumasından söz ediyor dönüştürülmesinden değil. F.Sultan Mehmet Han, harap olmuş Ayasofya'yı abad edip yine ibadethaneye dönüştürdü. Minber'deki kılıç herkese batıyor" yorumunda bulundu.

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Gazeteci Nuh Albayrak da, "Bu kişinin kime çalıştığını hep merak etmişimdir, bilen varsa lütfen söylesin…" dedi.

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Sosyal medyada Mustafa İslamoğlu'na gösterilen tepkiler ile ilgili paylaşımlar şöyle:

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