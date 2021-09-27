Mustafa Akyol: Kürt sorunu anlayışla ve müzakereyle çözülür

Gazeteci ve yazar Mustafa Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kürt sorununun, bu çoğunluğun ve siyasi temsilcilerinin 'yok öyle bir sorun' demesiyle çözülmez. Anlayışla ve müzakereyle çözülür” dedi.

'Kürt sorunu' tartışmasına gazeteci ve yazar Mustafa Akyol da katıldı. Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Elbette, Kürt sorununun çözümü için gerebilecek politik adımlar tüm Türkiye'yi ilgilendirir; dolayısıyla Türk çoğunluğun kanaatleri de belirleyicidir.

Fakat sorun, bu çoğunluğun ve siyasi temsilcilerinin "yok öyle bir sorun" demesiyle çözülmez.

Anlayışla ve müzakereyle çözülür.” dedi.

“Kürt meselesi'nin var olup olmadığına Türkler değil ancak Kürtler karar verebilir” diyen Akyol, “Ben, bir Türk olarak, kanaatlerine saygılıyım” ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.