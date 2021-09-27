DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ünlü analist uyardı! 'Bitcoin'de kritik bir ay'
Nahda Hareketi'nden istifalar sürüyor
İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz skandalı
HDP'den 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'
Seçimi kazanan SPD'li Scholz, hangi partilerle hükümet kuracağını açıkladı
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı aylık 3049 lira
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'dan gençlere çağrı
Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’i Malatya’dan
Olaf Scholz kimdir? Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı mı olacak?
Erbakan: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız
Konya Ovası'ndaki obruklar yerleşim yerlerini tehdit ediyor
DGS 2021 ek tercihler başladı mı? DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
Genç badmintonculardan 6 madalya
2021 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek yerleştirme yapılacak mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

TIMETURK / GÜNDEM / Mustafa Akyol: Kürt sorunu anlayışla ve müzakereyle çözülür

Mustafa Akyol: Kürt sorunu anlayışla ve müzakereyle çözülür

Gazeteci ve yazar Mustafa Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kürt sorununun, bu çoğunluğun ve siyasi temsilcilerinin 'yok öyle bir sorun' demesiyle çözülmez. Anlayışla ve müzakereyle çözülür” dedi.

2 Saat Önce
2021-09-27 11:22:42
Mustafa Akyol: Kürt sorunu anlayışla ve müzakereyle çözülür

'Kürt sorunu' tartışmasına gazeteci ve yazar Mustafa Akyol da katıldı. Akyol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Elbette, Kürt sorununun çözümü için gerebilecek politik adımlar tüm Türkiye'yi ilgilendirir; dolayısıyla Türk çoğunluğun kanaatleri de belirleyicidir.

Fakat sorun, bu çoğunluğun ve siyasi temsilcilerinin "yok öyle bir sorun" demesiyle çözülmez.

Anlayışla ve müzakereyle çözülür.” dedi.

“Kürt meselesi'nin var olup olmadığına Türkler değil ancak Kürtler karar verebilir” diyen Akyol, “Ben, bir Türk olarak, kanaatlerine saygılıyım” ifadesini kullandı.

Ekran Resmi 2021-09-27 11.17.17_1

Ekran Resmi 2021-09-27 11.26.56

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN