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TIMETURK / GÜNDEM / Muslera: Benden 1905 fidan, golsüz her maç için 100 daha!

Muslera: Benden 1905 fidan, golsüz her maç için 100 daha!

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, fidan kampanyasına 1905 fidan bağışladığını ve gol yemediği her maç için 100 fidan daha bağışlayacağını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-07-30 17:39:48
Muslera: Benden 1905 fidan, golsüz her maç için 100 daha!

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Tema Vakfı'nın ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması sebebiyle başlattığı kampanyaya Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da katıldı. Muslera ayrıca fidan bağışı için topu takım arkadaşı Ömer Bayram'a da attı.

Fernando Muslera, fidan kampanyasına 1905 fidan bağışladığını, gol yemediği her maç için 100 fidan daha bağışlayacağını ve topu Ömer Bayram'a attığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Muslera şu ifadeleri kullandı:

2. Vatanıma nefes olabilme yolunda bende varım

@temavakfi. 1905 fidana ek olarak Gol yemediğim her maç için 100 fidan daha bağışlıyorum… Top sende @omerbayram19

muslera-fidan

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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