Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu

İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara 22 gün önce bırakılan müsilaj örneklerinin ilk sonuçlarında tek hücreli canlılar tespit edildi.

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. 22 gün önce İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara bırakılan örneklerin ilk sonuçları ortaya çıktı. İlk sonuçlara göre, deniz salyasında tek hücreli canlılar tespit edildi.

Deniz salyasına evsel ve kanalizasyon atıklarının yanı sıra bu tek hücreli canlının neden olduğu anlaşıldı. CNN Türk muhabiri Samet Güner, şunları söyledi:

"Çok uzun süredir Marmara Denizi'nde deniz salyası problemi var. Bu bir süreç ve 'Bunun ilk adımı atıldı' diyebiliriz. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Özdelice ile birlikteyiz. Plankton araştırma laboratuvarındayız. Herkes bu sonuçları bekliyor. 22 gündür bu çalışma yapılıyordu."

Bunun üzerine söz alan Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "Müsilaja sebep olan eğer bir canlıysa siz öncelikli olarak o canlıyı bileceksiniz ki, çözüm önerileriniz de ona göre olsun. Stres faktörlerini belirlersek bu işi çözmüş oluruz" dedi.

"Bu çalışmayı iki etapta yönetiyoruz. Tek hücrelileri, kamçılı alpleri özellikle, bir de bakteriyel kirliliğin olup olmadığını araştırıyoruz" bilgisini veren Özdelice, şöyle devam etti:

"İlk etapta tek hücreliler açısından çalışmamızı tamamlamış durumdayız. Bakteriyolojik açıdan da ilk sonuçlar geldi. Yüksek miktarlarda bir kirlilik var. Daha çok evsel ve kanalizasyonal atıktan kaynaklanıyor. Bu önemli bir buldu. Diğer bir bulgumuz ise müsilaja neden olan canlılardı. Araştırma bölgesinden alınan ilk verileri biz canlı olarak mikroskopta inceliyoruz. Daha sonra çalışmaya devam ediyoruz. Onları kültüre alıp çoğaltmaya çalışıyoruz. Kirli alanlarda çokça bulunan bir tür. Oldukça bol sayıda.

'BU CANLININ HANGİ STRES ALTINDA MÜSİLAJ ÜRETTİĞİNİ ÖĞRENECEĞİZ'

İlk etapta 2007-2008'de gözlemlediğimiz müsilaja sebep olan canlılar bu evrede de baskın durumdalar. Enteresan bir türü daha tespit ettik. Falasitis adı veriliyor. Diğer ülkelerde de yoğun artışıyla köpüklenme, müsilaj oluşumu gözlenmiş. Biz onu kültüre alıp canlandırdık. Denemelerinizi yapacağız. Bu canlının hangi stres altında müsilaj ürettiğini öğreneceğiz. Kamçılı ve kamçısız bir evresi vardır. Çok şanslıyız ki biz her iki evreyi de yakaladık."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.