DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BİM personel alacak mı? İş alım için hangi şartlar gerekli…
Ömer Çelik’ten HDP’ye kapatma davası açılmasına ilişkin açıklama
Yargıtay’dan HDP’nin kapatılması için yeni dava
Koronavirüs kabusu yaşayan Hindistan'da, Başbakan Modi'den bedava aşı sözü
Bir Deli Sevda dizisinde birliktelerdi… Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evleniyor
Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu
ABD'de koronavirüs ölümleri 598 bine dayandı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ''NATO üyeliği'' açıklaması
Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Thodex'in banka hesabındaki 16 milyon liraya haciz konuldu
Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek

Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu

İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara 22 gün önce bırakılan müsilaj örneklerinin ilk sonuçlarında tek hücreli canlılar tespit edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.06.2021 17:41:57
Müsilajla ilgili ilk test sonuçları belli oldu

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. 22 gün önce İstanbul Üniversitesi'ndeki laboratuvara bırakılan örneklerin ilk sonuçları ortaya çıktı. İlk sonuçlara göre, deniz salyasında tek hücreli canlılar tespit edildi.

Deniz salyasına evsel ve kanalizasyon atıklarının yanı sıra bu tek hücreli canlının neden olduğu anlaşıldı. CNN Türk muhabiri Samet Güner, şunları söyledi:

"Çok uzun süredir Marmara Denizi'nde deniz salyası problemi var. Bu bir süreç ve 'Bunun ilk adımı atıldı' diyebiliriz. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Özdelice ile birlikteyiz. Plankton araştırma laboratuvarındayız. Herkes bu sonuçları bekliyor. 22 gündür bu çalışma yapılıyordu."

Bunun üzerine söz alan Prof. Dr. Neslihan Özdelice, "Müsilaja sebep olan eğer bir canlıysa siz öncelikli olarak o canlıyı bileceksiniz ki, çözüm önerileriniz de ona göre olsun. Stres faktörlerini belirlersek bu işi çözmüş oluruz" dedi.

"Bu çalışmayı iki etapta yönetiyoruz. Tek hücrelileri, kamçılı alpleri özellikle, bir de bakteriyel kirliliğin olup olmadığını araştırıyoruz" bilgisini veren Özdelice, şöyle devam etti:

"İlk etapta tek hücreliler açısından çalışmamızı tamamlamış durumdayız. Bakteriyolojik açıdan da ilk sonuçlar geldi. Yüksek miktarlarda bir kirlilik var. Daha çok evsel ve kanalizasyonal atıktan kaynaklanıyor. Bu önemli bir buldu. Diğer bir bulgumuz ise müsilaja neden olan canlılardı. Araştırma bölgesinden alınan ilk verileri biz canlı olarak mikroskopta inceliyoruz. Daha sonra çalışmaya devam ediyoruz. Onları kültüre alıp çoğaltmaya çalışıyoruz. Kirli alanlarda çokça bulunan bir tür. Oldukça bol sayıda.

'BU CANLININ HANGİ STRES ALTINDA MÜSİLAJ ÜRETTİĞİNİ ÖĞRENECEĞİZ'

İlk etapta 2007-2008'de gözlemlediğimiz müsilaja sebep olan canlılar bu evrede de baskın durumdalar. Enteresan bir türü daha tespit ettik. Falasitis adı veriliyor. Diğer ülkelerde de yoğun artışıyla köpüklenme, müsilaj oluşumu gözlenmiş. Biz onu kültüre alıp canlandırdık. Denemelerinizi yapacağız. Bu canlının hangi stres altında müsilaj ürettiğini öğreneceğiz. Kamçılı ve kamçısız bir evresi vardır. Çok şanslıyız ki biz her iki evreyi de yakaladık."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş