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Musa Orhan'ın cezası belli oldu

TIMETURK / GÜNDEM / Musa Orhan'ın cezası belli oldu

Musa Orhan'ın cezası belli oldu

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

2 Saat Önce
2021-12-03 14:48:47
Musa Orhan'ın cezası belli oldu

Tecavüz sanığı Musa Orhan'ın yargılandığı davada "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezası verilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Siirt'te İ. E. 'ye tecavüz ettikten sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan açılan davanın karar duruşması Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen duruşmada, Orhan'a 10 yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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