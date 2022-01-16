Muş 17 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması | Muş'ta okullar tatil mi?

Muş 17 Ocak Pazartesi kar tatili olacak mı? Şiddetli seyreden hava şartları hayatı olumsuz etkilerken okullara ulaşım da bir hayli zor olmaya başladı. Kar yağışlarının devam ettiği Muş'ta birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Peki ama Muş Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin ne açıklamada bulundu? Muş'ta okullar hangi ilçelerde tatil? İşte merak edilen Valilik açıklaması...

Muş 17 Ocak Pazartesi kar tatili olacak mı? Şiddetli seyreden hava şartları hayatı olumsuz etkilerken okullara ulaşım da bir hayli zor olmaya başladı. Kar yağışlarının devam ettiği Muş'ta birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Peki ama Muş Valiliği okulların tatil edilmesine ilişkin ne açıklamada bulundu? Muş'ta okullar hangi ilçelerde tatil? İşte merak edilen Valilik açıklaması...

Muş 17 Ocak Pazartesi kar tatili açıklaması

Muş hava şartlarından dolayı yolları kapanan şehirler arasında yer alıyor. birçok ilçedeki köylere ulaşım için yol çalışmaları yapılıyor. Kötü hava şartlarından dolayı Muş Valiliği okulların tatil olmasına ilişkin; "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.