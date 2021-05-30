Murat Sancak'tan Peker'in 'Berat Albayrak' iddiasına yanıt

Sedat Peker, yayınladığı 8. videosunda “Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında, orada kalıyor. Beraberler' iddiasında bulundu. Murat Sancak, Peker'in iddiasına cevap verdi.

Murat Sancak, Sedat Peker'in, evinde kaldığını öne sürdüğü Berat Albayrak'la ilgili açıklamada bulundu.

Sedat Peker, yayınladığı 8. videosunda “Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında, orada kalıyor. Beraberler" iddiasında bulundu.

Sancak grubunun sahibi Ethem Sancak'ın yeğeni Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Peker'in iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Sancak'ın paylaşımı şöyle:

“1.Berat Albayrak'ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle tlf sinyalinden bakılabilir. evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım

2.o şahsın yine kendi hassasiyetiyle cvp veriyorum, Suriye de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı, ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, ALLAH a çok şükür”

Sancak, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da “Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal eder miyim? O zaman geldiğinde yine burdan yazarım. Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın” ifadelerini kullandı.

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