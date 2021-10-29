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TIMETURK / GÜNDEM / Murat Kurum’dan bakanlıktaki isim değişikliğine ilişkin açıklama

Murat Kurum’dan bakanlıktaki isim değişikliğine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adının 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak değiştirilmesinin ardından Murat Kurum’dan yazılı bir açıklama geldi.

2 Saat Önce
2021-10-29 16:39:16
Murat Kurum’dan bakanlıktaki isim değişikliğine ilişkin açıklama

Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın BM 75. Genel Kurulunda dünya kamuoyuna ilan ettiği Paris İklim Anlaşması'na taraf olma kararıyla birlikte, ülke olarak yeni ve tarihi bir döneme girdik. Bu yeni dönemde, ülkemiz için ortak evimiz dünyanın geleceği için; devrim niteliğinde yeni kararlar alıyoruz.

Bugün, resmi gazetede yayımlanan 85 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle;

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ismi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın merkez birimleri arasına; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mıza bağlı kuruluşlar arasına dâhil edilmiştir. Yine, İklim Değişikliği Başkanlığı da; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak oluşturulmuştur.

Tüm insanlığın ve dünyamızın geleceği için alınan bu yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde hem gücümüze güç katacak, hem de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan uluslararası işbirliğini pekiştirecektir. Çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla; iklim değişikliğiyle uyum politikalarımızı daha da geliştireceğiz. “Yeşil kalkınma modeliyle” Türkiye'nin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümünü; eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda artık daha güçlü adımlarla hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuz, tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla; mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi ve en önemli aktörü yapacağız. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde böylesi bir günde yayınlanan kararnameyle yapılan değişikliklerin milletimize, ülkemize, gelecek nesillerimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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