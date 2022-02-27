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Murat Bardakçı: Saatler boyunca ahkam kesen ekran gevezeleri çuvalladı

Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, Rusya'nın Ukrayna saldırısını ekranlarda yorumlayan uzmanların çuvalladığını belirterek, 'Ekran gevezelerinin tahminleri de işgalin ardından yerlere serilmiş vaziyette!' dedi.

23 Dakika Önce
2022-02-27 10:43:18
Murat Bardakçı: Saatler boyunca ahkam kesen ekran gevezeleri çuvalladı

Türkiye ve dünyanın gündemindeki Ukrayna krizini değerlendiren uzmanlarla ilgili ilginç bir yazı tarihçi Murat Bardakçı'dan geldi.

Habertürk'teki yazısında bu konuya değinen Bardakçı, uzmanların nasıl çuvalladığını yazdı:

"Ekran gevezelerinin tahminleri de işgalin ardından yerlere serilmiş vaziyette!"

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üç kesimi perişan etti: Öncelikle tabii ki işgale uğrayan Ukrayna'yı; sonra çok güçlü, özgürlükler ile demokrasilerin bekçisi ve koruyucusu olduğu zannedilen NATO'yu ve nihayet haftalardan buyana hemen her akşam Ukrayna krizinin ne şekilde seyredeceği konusunda TV'lerde saatler boyunca ahkâm kesen ekran gevezelerini...

Ukrayna'nın uğradığı dertleri anlatmama lüzum yok, ekranlarda zaten görüyoruz...

NATO ile isimlerinin başında “Kuzey Anlantik bilmemnesi” ibâreleri bulunan Batı'nın diğer bütün tantanalı savunma kurumları inanılmaz bir acz içerisindeler, “Ba'de harabü'l-Basra”, yani “Basra harap olduktan sonra...” falanca ülkeye 20 uçak, filânca yere de 200 asker göndermek gibisinden işe yaramayacak çarelerden medet umuyorlar. Putin'e karşı güya ekonomik ve malî yaptırımlar getiriliyor ama Rusya'nın SWIFT'ten çıkartılmasından, yani bir memleketin ekonomisine indirilebilecek en güçlü darbe ihtimalinden henüz ses-sada yok, hayatı ve sanayii Rus doğal gazına bağlı olan Almanya da nerede ise tıssss!

Bünyeyi saran kanseri aspirinle tedaviye çalışan acemi doktor misâli böylesine lime lime dökülen bir ittifakın karşısında artık kim tutar Putin'i?

İsimleri ile beraber “stratejist”, “savunma uzmanı”, “uluslararası ilişkiler bilmemnesi” yahut “halkla ilişkiler feşmekânı” cinsinden havalı unvanlar kullanan profesyonel ekran gevezelerinin tahminleri de işgalin ardından yerlere serilmiş vaziyette! Ama aynı zevât her akşam yine huzurlarınızda ahkâm kesmeye devam ediyor ve hiçbiri “Galiba biryerlerde hatâ yaptık” deme faziletini göstermeye tenezzül etmiyor! .

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