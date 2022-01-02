Murat Bardakçı'dan topluma 'astrolog' uyarısı : 'Modern baklacılara inanmayın'

Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, astrologların özellikle yeni yıl döneminde ekran ekran çıkarak yeni sene hakkındaki kehanetlerine tepki göstererek, astrologları 'modern baklacılar' olarak nitelendirdi.

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, son yıllarda giderek moda olan astrologların özellikle yeni yıl döneminde ekrana çıkararak yeni yılla ilgili yaptıkları öngörülerine tepki gösterdi.

Habertürk'teki köşesinde bugün, "İnanmayıııııın!" başlıklı bir yazı kaleme alan Murat Bardakçı, astrologları 'modern baklacılar' olarak nitelendirdi.

İşte Murat Bardakçı'nın yazısından önemli başlıklar:

"Geçen gün sözünü ettiğim ihtimal doğru çıktı; eski senelerdeki bakla atan falcı kadınların zamâne versiyonu olan astrologlar 2021'nin son gününde ekranlara üşüştüler, gazete sayfalarını parsellediler ve yıldız haritalarına bakıp yeni sene hakkındaki kehanetlerini söylediler.

Neredeyse hepsinin ortak fikri, 2022'nin “zor” geçeceği idi...

Bu kadar celse gördüm, masaların havalanmasına, telepatların zihinleri okumasına, çaresiz kadıncağızların büyücülerin önüne servet yığmalarına vesaireye şahit oldum ama geleneksel falcıların, Tarot üstadlarının yahut “astrolog” denen modern baklacıların şimdiye kadar tek bir tahminlerinin bile doğru çıktığını görmedim!

Siz de göremeyeceksiniz; zaten bunların hakikat olmasının hem dünyevî, hem de dinî bakımdan imkân ve ihtimali yoktur, dolayısıyla inanmayııııın!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.