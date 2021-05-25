Murat Akan yorumladı: 'Tek tek dönecekler, Dr. Fauci de bu işin içinde...'

Joe Biden'ın Başbilim Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüsün 'doğal olduğuna' dair görüşünü değiştirdi. ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci, koronavirüs ile ilgili FOX TV'ye yaptığı son açıklamalarında dünya kamuoyunu şaşırtan ifadeler kullandı. Koronavirüsün “yapay virüs” olduğunu salgının başından bu yana iddia eden araştırmacı yazar Murat Akan, Dr. Fauci’nin sözlerini Timeturk için yorumladı