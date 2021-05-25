Murat Akan yorumladı: 'Tek tek dönecekler, Dr. Fauci de bu işin içinde...'
Joe Biden'ın Başbilim Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüsün 'doğal olduğuna' dair görüşünü değiştirdi. ABD Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci, koronavirüs ile ilgili FOX TV'ye yaptığı son açıklamalarında dünya kamuoyunu şaşırtan ifadeler kullandı. Koronavirüsün “yapay virüs” olduğunu salgının başından bu yana iddia eden araştırmacı yazar Murat Akan, Dr. Fauci’nin sözlerini Timeturk için yorumladı
"Bence virüsün Çin'deki çıkış kaynakları konusunda araştırma yapmaya devam etmek gerekir. Virüsün doğal biçimde geliştiği iddiasına ikna olmuş değilim." diyen Fauci, Politifact'e yaptığı konuşmasında da benzer ifadeler kullandı. Fauci şöyle dedi:
"Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Virüsün kökenini araştırmalıyız"
“Fauci de bizzat bu işin içerisinde”
Araştırmacı yazar Murat AKAN, Dr. Fauci'nin son açıklamalarını TİMETURK için değerlendirdi.
Akan şunları söyledi:
“Daha çok şeyler değişecek. Tek tek dönecekler. DSÖ eliyle virüsün kökenini anlayamadılar, üstünü kapatamadılar. İki gün önce basına sızan CIA raporu, Wuhan'da virüs yayılmadan önce, Wuhan Viroloji Enstitüsünde çalışan 3 kişide virüs tespit edildiği yazdı. Dolayısıyla bu da virüsün burada üretildiğini gösteriyor. Fauci de bizzat bu işin içerisinde…”
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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